گروه استان‌ها - هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون، خواستار بررسی انضباطی عملکرد تعدادی از داوران استان شد که به گفته این هیأت، با وجود دریافت ابلاغ رسمی از حضور در مسابقات و پذیرش مأموریت داوری خودداری کرده‌اند.

داوران بدنسازی کردستان به دلیل عدم همکاری با هیأت استان به فدراسیون معرفی شدند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان، فهرست داورانی را که به گفته این هیأت از همکاری در برگزاری مسابقات استانی خودداری کرده‌اند، طی نامه‌ای رسمی به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی این هیأت، برخی از داوران رسمی استان با وجود دعوت و ابلاغ مأموریت از سوی هیأت، بدون ارائه دلایل موجه از حضور در مسابقات و همکاری در اجرای برنامه‌های ابلاغی خودداری کرده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد مسئولان هیأت، موجب اختلال در برنامه‌ریزی، سازماندهی و روند برگزاری مسابقات شده است.

در همین راستا، هیأت بدنسازی و پرورش اندام کردستان در مکاتبه خود با رئیس فدراسیون، خواستار ارجاع موضوع به مرجع انضباطی ذی‌صلاح و بررسی تخلفات احتمالی مطابق آیین‌نامه انضباطی فدراسیون شده است.

از جمله موارد مطرح‌شده در این نامه می‌توان به خودداری از حضور در مسابقات با وجود ابلاغ رسمی، نپذیرفتن مأموریت داوری بدون ارائه دلیل موجه، همکاری نکردن با هیأت‌های استانی در برگزاری مسابقات رسمی، سرپیچی از تصمیمات و ابلاغیه‌های قانونی فدراسیون و ایجاد اختلال در روند برگزاری رقابت‌ها اشاره کرد.

هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان همچنین خواستار بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صورت احراز تخلف شده است.