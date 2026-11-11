پاورلیفترهای کردستان ۸ مدال قهرمانی کشور را کسب کردند

گروه استان‌ها - ورزشکاران کردستانی در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه‌های کشور با کسب سه مدال طلا، سه نقره و دو برنز، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، تیم پاورلیفتینگ استان کردستان در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور موفق به کسب هشت مدال رنگارنگ شد و با عملکردی قابل توجه به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

این مسابقات از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه به میزبانی استان همدان برگزار شد و تیم کردستان در قالب دو تیم و با هدایت فرید قهرمانی و فرزاد فاتحی، موفق به کسب سه مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز شد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، بارزان شکری در دسته ۷۴ کیلوگرم رده جوانان، حسین جوادی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم مستر ۲ و سعید مرتضایی‌پور در دسته ۱۲۰ کیلوگرم مستر ۳، سه مدال طلای کردستان را به دست آوردند.

همچنین ارشیا ملاشاهی در دسته ۱۲۰ کیلوگرم جوانان، احمد حسنی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم مستر ۳ و مهدی کرد قزوینی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم جوانان، سه مدال نقره این رقابت‌ها را کسب کردند.

در بخش مدال‌های برنز نیز کریم عزیزیان در دسته ۱۲۰ کیلوگرم مستر ۲ و رسول مرادزاده در دسته ۸۳ کیلوگرم مستر ۳، موفق به کسب دو مدال برنز شدند.

کسب هشت مدال در این رقابت‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی ورزشکاران کردستانی در رشته پاورلیفتینگ است؛ ظرفیتی که تداوم آن نیازمند حمایت از ورزشکاران، تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور مستمر آنان در رقابت‌های ملی است.