گروه استان‌ها - نمایندگان استان کردستان در مسابقات مینی‌فوتبال قهرمانی کشور که به میزبانی تبریز برگزار شد، با درخشش در دو رده سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۶ سال، هر دو عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مسابقات مینی‌فوتبال رده‌های سنی قهرمانی کشور که از ۱۳ تا ۱۷ آبان‌ماه با حضور ۳۲ تیم از سراسر کشور به میزبانی تبریز برگزار شد، با قهرمانی نمایندگان استان کردستان در هر دو رده سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۶ سال به پایان رسید.

در رده سنی زیر ۱۶ سال، تیم «آراد کردستان» به مربیگری افشین عزتی با عبور از تمامی حریفان، عنوان قهرمانی و سکوی نخست این رقابت‌ها را از آن خود کرد. تیم‌های صبای اردبیل و شهاب سردرود آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در رده سنی زیر ۱۳ سال، تیم «ماد بانه» دیگر نماینده شایسته کردستان به مربیگری لقمان محمدی، با عملکردی درخشان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در این رده سنی نیز تیم‌های تکتاز ملارد تهران و اتحاد یزد به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

این موفقیت ارزشمند، حاصل تلاش بازیکنان، کادر فنی و مجموعه فوتبال پایه استان کردستان است که توانستند در رقابت با ۳۲ تیم از سراسر کشور، جام قهرمانی هر دو رده سنی را به کردستان بیاورند.