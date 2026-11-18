گروه استان‌ها - مرحوم دارا قادرخانزاده، جانباز سرافراز و هفتمین فرزند خانواده شهیدپرور قادرخانزاده در بانه، پس از سال‌ها تحمل رنج و آثار جانبازی دار فانی را وداع گفت و به شش برادر شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، درگذشت جانباز سرافراز، مرحوم «دارا قادرخانزاده» ، از خاندان شهیدپرور قادرخانزاده در شهرستان بانه، موجب تأثر و اندوه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شد.

این جانباز گرانقدر که سال‌ها با درد و رنج ناشی از جانبازی زندگی کرد، سرانجام به همرزمان شهید و شش برادر شهیدش پیوست؛ برادرانی به نام‌های بختیار، کامیار، اردشیر، کورش، بهنام و دلاور که هر یک در مسیر دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

پیش از این نیز خانواده قادرخانزاده شش ستاره درخشان خود را تقدیم آستان ربوبی کرده بود و امروز، دارا قادرخانزاده پس از سال‌ها تحمل رنج جانبازی، در جوار برادران شهیدش آرام گرفت.

خاندان قادرخانزاده بانه با تقدیم شش شهید و یک جانباز، نمادی از ایثار، فداکاری، صبر و استقامت در تاریخ پرافتخار کردستان هستند؛ خانواده‌ای که نام و یاد اعضای آن با فرهنگ ایثار و شهادت گره خورده است.