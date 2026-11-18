فرمانده مرزبانی کردستان اعلام کرد: ستوان‌دوم «ابوالفضل فخام» از مرزبانان پاسگاه مرزی دونیس هنگ بانه، حین اجرای مأموریت براثر واژگونی خودرو در مسیر صعب‌العبور منطقه، به شهادت رسید.

به گزارش تابناک؛ فرمانده مرزبانی کردستان اعلام کرد: ستوان‌دوم «ابوالفضل فخام» از مرزبانان پاسگاه مرزی دونیس هنگ بانه، حین اجرای مأموریت براثر واژگونی خودرو در مسیر صعب‌العبور منطقه، به شهادت رسید.

همچنین سرباز وظیفه «امیرمهدی کیانفر» از مرزبانان سرافراز پاسگاه سیف گروهان مرزی بسطام هنگ بانه، در جریان درگیری با گروه‌های مسلح ناشناس به شهادت رسید.

منبع: میزان



