مهدی محمدزاده شهید شد
روابط عمومی سپاه کربلا مازندران از شهادت مهدی محمدزاده، از نیروهای گردان امام حسین (ع) شهرستان ساری، حین انجام مأموریت در منطقه عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلا مازندران با صدور اطلاعیهای از شهادت یکی از مجاهدان این خطه خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: در ایامی که غیورمردان لشکر ویژه ۲۵ کربلا و فرزندان سرافراز دیار علویان در مسیر صیانت از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی در سواحل راهبردی تنگه هرمز و مناطق عملیاتی جنوب کشور مشغول خدمت هستند، خبر عروج آسمانی یکی از مجاهدان بااخلاص این خطه موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
برادر بسیجی و مجاهد خدوم مهدی محمدزاده از نیروهای متعهد و پرتلاش گردان امام حسین (ع) شهرستان ساری، پس از سالها تلاش صادقانه، شامگاه امروز در حین انجام مأموریت محوله و در سنگر خدمت به امنیت و آرامش میهن اسلامی در منطقه عملیاتی جنوب کشور، دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
سپاه کربلا مازندران ضمن ارج نهادن به روحیه جهادی و تعهد انقلابی این رزمنده فداکار، عروج ملکوتی ایشان را به خانواده معزز محمدزاده، همرزمانش در لشکر ویژه ۲۵ کربلا، بسیجیان گردان امام حسین (ع) و عموم مردم شریف و ولایتمدار ساری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل مسئلت کرده است.
منبع: رکنا
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