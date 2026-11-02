پاس گل نوید محمدزاده به موساد اینترنشنال در توکیو + فیلم
نوید محمدزاده، بازیگر و کارگردان سینمای ایران، در حاشیه سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو، در نشست خبری فیلم «واقعاً آدم خاصی نیستم» در اقدامی غیرمنتظره به خبرنگار شبکه صهیونیستی اینترنشنال پاسخ داد؛ گفت و گویی که در آن، ادعاهای مطرح شده از سوی او، درباره سانسور و سبک زندگی نسل جدید در ایران، بار دیگر پرسشهایی درباره نسبت مواضع سیاسی این بازیگر با انتخابهای رسانهای او مطرح میکند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محمدزاده در این مصاحبه با اشاره به محدودیتهای موجود در سینمای ایران اعلام کرد به دلیل سانسور تمایلی به اکران عمومی فیلمش در ایران ندارد و ترجیح میدهد آن را اثری شخصی بداند.
او در پاسخ به پرسشی درباره نمایش روابط عاطفی و سبک زندگی جوانان ایرانی خارج از چارچوبهای رسمی جمهوری اسلامی گفت قصد داشته واقعیت زندگی جوانان و نسل زد را به تصویر بکشد؛ نسلی که به گفته او سبک زندگی و انتخابهای خاص خود را دارد.
این بازیگر همچنین مدعی شد زنان ایرانی طی حدود چهار سال گذشته عملاً حق انتخاب پوشش خود را به دست آوردهاند و نمیتوان این واقعیت اجتماعی را انکار کرد.
با این حال، فارغ از محتوای اظهارات محمدزاده، پاسخگویی او به اینترنشنال است. چگونه میتوان از یک سو خود را حامی آرمان فلسطین معرفی کرد و از سوی دیگر، برای بازتاب دیدگاههای خود به رسانهای مراجعه کرد که بهعنوان بازوی رسانهای فارسی زبان اسرائیل شناخته میشود؟
پرسش اصلی این است که آیا مواضع سیاسی و ادعاهای همبستگی با ملت فلسطین، صرفاً در سطح شعار و اظهارنظر باقی میمانند یا در انتخاب تریبون و نحوه مواجهه با رسانهها نیز باید بازتاب داشته باشند؟
نوید محمدزاده با نخستین تجربه کارگردانی خود، فیلم «واقعاً آدم خاصی نیستم»، در سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو حضور دارد.
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نظرات بینندگان
باید مصادره اموال بشه تا درس عبرتی برای بقیه شون بشه. این بابا یه گدا گشنه بود که از ایلام آمد تهران. به لطف صدا و سیما و سینما و جمهوری اسلامی معروف و پول دار شد. حالا خاک توی چشم نظام میپاشه.
تو از کجا خبر داری ایشان گدا گشنه بوده حتما به گذشته خودت نگاه کردی
اینها همین هستند و به این بودنشان اعتراضی نیست . اینکه توقع دیگری از اینها دارند عجیب است . بازیگرانی که همه جور نقش بازی می کنند بسته به درآمدش و بس !
اگر هدف فیلم مستند باشد شاید قابل دفاع بود. کلا چون خبرنگار از اینترنشال بود عرق ملی داشت به این خبرنگار پاسخ نمی داد.
دقیقا
آنچه بایستی در نظر گرفت این است که هنرمندان و بازیگران و ورزشکاران بایستی یک گذرنامه خاص داشته باشند ، بایستی صدور این گذرنامه ها برای این افراد باشد
تنها کسی که اینجا حرف درست و منطقی زده کامنت محمود هست
لایک های دیروز ، شدند دیس لایک امروز .
وی کی این را قبول داره
بدبخت فلک زده عقده ای
ایران زنش نمی دادن از بس چندش هس رفت خارج زن گرفت
حال بهم زن و خائن.
کی خود تو رو قبول داره؟
کارگردان؟؟؟یک روز پرچم فلسطین
یروز اینور
یروز زن افغانی
یک روژز زنش بی حجاب
بیخیال شید اینو
اینکه یک مدت قهرمان برخی رسانه های خاص شده بود و به داشتن مواضع انقلابی مشهور بود
حرف خاصی زد؟؟؟ من نمیدونم چی گفت مگه ؟ گفت بعضی ها حجاب دارن بعضی ها هم ندارن همین . حالا باسواده بی سواده هر چی به خودش ربط داره . هر کس احساس مسولیت میکنه و فکر میکنه باید جواب بده بده .
"فارغ از محتوای اظهارات محمدزاده" که همگی بیان آنچه که روزانه در جامعه و زندگی مردم می گذرد بود، اگر شما حرف حقی را داشته باشید با هر کسی که از شما می پرسد باید مطرح کنید. مگر بد است مثلا با یک رسانه صهیونیست صحبت کنید و در آن از حقوق مردم فلسطین دفاع کنید؟
آیا صدا و سیما با محمدزاده مصاحبه می کرد و به او اجازه می داد در مورد فیلمش و همین "محتوای اظهارات" صحبت کند؟
امثال ایشان به دلیل عدم توانایی در یک بازی ناب و یا ساخت یک فیلم غنی و تاریخ ساز میشه سعی میکنند در حاشیه صحبت رسانهها و مردم بمانند.به نظرم بیشتر از اینکه روی بازی و عملکردش تمرکز کند، دنبال جلب توجه و ایجاد حاشیه است.
برای اینکه به مرادش نرسه باید ندیدش
نوووووووووووووید
سلبریتی ناپایدار کم نداریم ماشالله
نباید با این تروریسته گزارشکر صحبت هم می کرد.. یکی باید تفحیمش می کرد توکه پرچم فلسطین رو میگیری دستت اینا همونایی ان که دارن فلسطینی هارو میکشن... کی گفتی این حقیقت جامعه اس؟ بی حجابی یه هنجاره یه تروریج بی حیایی یه گناه و به تصویر کشیدنش ترویج این فتنه ی آخرزمانیه.. دم سانسورچی های ایران گرم رسانه یه سلاحه .. اینها حتا نباید میذاشتن فیلم هایی مثل کوری جواز بگیرن یه فیلم اشغال و به شدت غرب زده و حال به هم زن
نوید هنرپیشه قابلیه.نباید با یک چشم و ابرو نشان دادن یک شبکه معاند گول میخورد.اگه جواب شو نمیداد براش خیلی بهتر بود.
حالا اصلا فرض کنیم فیلمش را بدون سانسور اکران کردن
کی میره فیلم این آقا را ببینه؟
یه بازیگر که فقط یک نقش را میتونه بازی کنه و هیچ نقش متفاوتی ازش ندیدیم
شما مقایسه اش کن با آقای پرستویی یا حسینی....
بیاد فیلم بعدیش رو با پول مردم بسازه
بیشتر شبیه کنفرانس خبری بود که هر کس سوالشو میپرسید. چرا دقت نمیکنید و میگید به گفت و گو نشسته؟! بعد هم همینکه با اینترنشنال از سانسور خارجی گفت بزرگترین نکته بود که شما متأسفانه نخواستید ببینید. نبیند ز طاووس جز پای زشت. دنبال نکته های مثبت و همگرایی باشید. نه دنبال مسائل تفرقه افکن.
ایشان هم مثل معین جهت فرمان را عوض کردند. به همین راحتی
تناقض در رفتار و کردار
این موافقم و مخالفم رو حذف کنید دیگه هیچ ارزشی و توجیهی نداره کارکرد بی تاثیر خودشو تو این سالها که نشون داده بعضا عده ای بیکار تشکیلاتی پای نظرات میان رای میدن بعضا با دستکاری رای میدن !! از این گذشته الان که دیگه زدید داغون کردید یه رای میدی کل صفحه رفرش میشه ! البته بنفع شماست بابت تبلیغات صفحات و بالا رفتن تعداد بازدیدها !!!
یه آدم بی ارزش نه دفاعش از جائی اهمیت داشت وداره چون معلوم بود برا عوام فریبیه نه این اراجیفی که اینجا اونم با رسانه ضد ایرانی و بازوی رسانه موساد میگه اهمیتی داره ارزش حرف آدما به شخصیتشونه !
آخه به این آقا می گن هنرمند ؟ حرف زدن بلد نیست
این جدیدا بد معتاد شده صنعتی هم میزنه متاآمفتامین بلو ساخت شخص هایزنبرگ
با این همه دانشگاه های بی در و پیکری که در این مملکت ایجاد شده همه صاحب مدرکند ولی قطعا همه با سواد نیستند. او یک فرد کم سواد با درکی پایین از مسائل است که اتفاقا بازیگر آنچنانی ای هم نیست.همانطور که خودش هم گفته هیچی نیست.پس بزرگش نکنید
ميدونيد دليل اين مقاله چيه؟ ما آدمهاى معمولى را با دستان خودمون بزرگ ميكنيم صرفاً به خاطر بيان حرف بجا در يك زمينه محدود. بعد كه در زمينه ديگرى حرف نابجا ميزنند بهمون برميخوره.
اين آقا يك هنرپيشه هست و الان هم فيلمشو برده براى اكران. اتفاق خاصى براى فرهنگ و ملت ايران نيافتاده.
بياييم توقعات نابجا نسازيم تا بعد تبديل به مطالبه نابجا نشوند. مرسى.
اون وطن فروشه متوهم و ناسپاس.
چه توقعی دارید ؟؟؟نه سوادی ، نه ریشه ای و نه غیرت ملی ! فقط بازیگری که اگر در هر کجای دیگر عالم غیر از ایران بود حتی نمی توانست بلیط فروش گیشه یک سینما باشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سلام
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