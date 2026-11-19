​همزمان با هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی از قابلیت «ویدیوکال» سپینو رونمایی شد. مدیرعامل بانک صادرات ایران در جریان این رویداد به طراحی محصولات جدید در راستای بازآفرینی اعتماد مشتریان تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه سال جاری، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به میزبانی افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در غرفه این بانک حضور یافتند و در جریان آخرین محصولات و خدمات عرضه‌شده قرار گرفتند.

از بخش‌های مهم این بازدید، رونمایی از ویدیوکال اپلیکیشن سپینوی بانک صادرات ایران بود؛ قابلیتی نوین که به کاربران امکان می‌دهد در ساعات اداری، به شکل غیرحضوری، مستقیم و امن با کارشناسان در تماس باشند و خدمات مالی و بانکی مورد نظر خود را دریافت کنند. بر این اساس، فرآیند احراز هویت و برخی از امور پیچیده بانکی نیز با سرعت، شفافیت و سادگی بیشتری انجام خواهد شد.