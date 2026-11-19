ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، با ابراز پشیمانی از هزینه‌های سنگین خود برای حمایت از جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا، مدعی شد که با وجود صرف مبالغ هنگفت، نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.

به گزارش تابناک؛ ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، در اظهاراتی با انتقاد از هزینه‌های هنگفت خود در انتخابات آمریکا، از نتایج عملکرد جمهوری‌خواهان ابراز نارضایتی کرد.

ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، با ابراز پشیمانی از هزینه‌های سنگین خود برای حمایت از جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا، مدعی شد که با وجود صرف مبالغ هنگفت، نتیجه مطلوبی به دست نیامده و این انتخابات نشان داده است که پول به‌تنهایی نمی‌تواند سرنوشت رقابت‌های سیاسی را تعیین کند.

ماسک با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان مدعی شد: با وجود پول زیادی که در این انتخابات هزینه کردم، نتیجه چندانی نگرفتیم و از خرج کردن این همه پول احساس حماقت می‌کنم.

منبع: دانشجو



