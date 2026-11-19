به گزارش تابناک؛ با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران، یکی از محکومان یک پرونده مهم اقتصادی موسوم به شهرخودرو و ریگان خودرو، که دارای ۱۳۰۰ نفر شاکی خصوصی است، دستگیر شد.

علی صالحی با اعلام خبر دستگیری یکی از محکومان پرونده شهر خودرو، اظهار کرد: محکومان پرونده به رد مال به مبلغ بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.

دادستان تهران ادامه داد: این پرونده مهم اقتصادی دارای ۵ متهم اصلی است که ۳ محکوم آن قبلاً بازداشت شده و در حال تحمل کیفر هستند و محکوم چهارم نیز با پیگیری‌های ویژه دادستانی تهران دستگیر و دستورات لازم جهت دستگیری محکوم متواری پنجم نیز صادر شده است. در جریان اقدامات اجرایی این پرونده، تاکنون اموالی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، در راستای جبران خسارت به شکات پرداخت شده است.

صالحی افزود: همچنین سایر اموال محکوم‌علیه به‌منظور اجرای حکم رد مال و پرداخت مطالبات شکات نیز شناسایی شده و در حال انجام مراحل قانونی جهت پرداخت به مالباختگان است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: در جریان پیگیری‌های قضایی نیز وثیقه ۱۴۰ میلیارد تومانی یکی از محکومان به نفع دولت ضبط شده است.

وی با تأکید بر تداوم پیگیری‌های قانونی تا اجرای کامل احکام صادره و احقاق حقوق مالباختگان، همچنین اعلام کرد اقدامات لازم برای شناسایی و وصول سایر اموال و پرداخت مطالبات شکات و دستگیری محکوم متواری با جدیت ادامه دارد.

منبع: قوه قضائیه



