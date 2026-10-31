بازداشت سه زن در پرونده سرقت از مجتمع پالادیوم

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیدامین موسوی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام سرقت از یکی از واحد‌های تجاری مجتمع پالادیوم، مأموران کلانتری ولنجک رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

به گفته وی، مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی فرد مظنون شدند. شاکی نیز پس از مشاهده تصویر، اعلام کرد که این فرد از کارکنان بخش صندوق مجموعه بوده است.

اعتراف به همدستی دو نفر دیگر

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، متهم را دستگیر کردند. این فرد در بازجویی‌های اولیه به مشارکت دو زن دیگر در سرقت اعتراف کرد.

در ادامه و با دستور قضایی، مأموران به محل کار دو فرد معرفی‌شده مراجعه کردند و آنها را نیز دستگیر کردند. به گفته موسوی، هر سه متهم پس از انجام تحقیقات اولیه و ثبت اظهارات، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده با صدور قرار‌های قضایی در دست رسیدگی است و تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر سرقت ادامه دارد.

منبع: آنا