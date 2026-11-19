به گزارش تابناک، سرهنگ محمد صالحی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموراندر حین کنترل و نظارت بر تردد خودروها در محور رشت ـ قزوین، یک دستگاهرا متوقف کردند که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شدآن تنهاسن دارد.

وی افزود: با توجه به نداشتن شرایط قانونی برای رانندگی، خودرو متوقف و موضوع برای پیگیری مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس راه استان گیلان با هشدار نسبت به رانندگی افراد فاقد گواهینامه، تصریح کرد: رانندگی بدون داشتن گواهینامه قانونی، علاوه بر به خطر انداختن جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیکی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد؛ خانواده‌ها نیز باید از سپردن خودرو به افراد فاقد صلاحیت رانندگی خودداری کنند.

منبع: مهر

