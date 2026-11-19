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توقیف خودرو با راننده ۱۴ ساله در محور رشت
رئیس پلیس راه استان گیلان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری با راننده ۱۴ ساله در محور مواصلاتی رشت ـ قزوین خبر داد.
به گزارش تابناک، سرهنگ محمد صالحی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راه در حین کنترل و نظارت بر تردد خودروها در محور رشت ـ قزوین، یک دستگاه خودرو سواری را متوقف کردند که در بررسیهای انجامشده مشخص شد راننده آن تنها ۱۴ سال سن دارد.
وی افزود: با توجه به نداشتن شرایط قانونی برای رانندگی، خودرو متوقف و موضوع برای پیگیری مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس راه استان گیلان با هشدار نسبت به رانندگی افراد فاقد گواهینامه، تصریح کرد: رانندگی بدون داشتن گواهینامه قانونی، علاوه بر به خطر انداختن جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیکی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد؛ خانوادهها نیز باید از سپردن خودرو به افراد فاقد صلاحیت رانندگی خودداری کنند.
منبع: مهر
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