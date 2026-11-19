

به گزارش تابناک، نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد چهار عملیات نظامی هدفمند را علیه مواضعی در خاک عربستان سعودی انجام داده است.

بر اساس بیانیه نیروهای مسلح یمن، جزئیات این عملیات‌ها به شرح زیر است:

۱. عملیات نخست: مرکز مالی ریاض بامداد امروز هدف قرار گرفت و این حمله شامگاه امروز نیز تکرار شد. اهداف موردنظر به‌طور مستقیم و دقیق مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

۲. عملیات دوم: شرکت صنایع پتروشیمی الصدف در شهر صنعتی الجبیل واقع در منطقه شرقی عربستان هدف حمله قرار گرفت.

۳. عملیات سوم: پایگاه هوایی خمیس مشیط هدف قرار گرفت و خسارات گسترده‌ای به مواضع موردنظر وارد شد.

۴. عملیات چهارم: فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت و حمله با اصابت مستقیم همراه بوده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد این عملیات‌ها در واکنش به کشتار غیرنظامیان و حمله به دارایی‌های مردم یمن از سوی عربستان، انجام شده است.

این نیروها همچنین با هشدار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه خواستار خروج فوری آنان از عربستان و انتقال فعالیت‌هایشان به کشورهای امن شدند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که عربستان ناامن است و تنها مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره از این هشدار مستثنا هستند.

نیروهای مسلح یمن در پایان تأکید کردند عملیات نظامی علیه اهدافی در عمق خاک عربستان و همچنین تجمعات و افسران وابسته به این کشور ادامه خواهد یافت و این اقدامات تا توقف حملات و پایان محاصره یمن دنبال خواهد شد.

منبع: ایسنا