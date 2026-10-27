حمله یمن به ساختمان وزارت دفاع عربستان و فرودگاه ابها

به گزارش تابناک، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه از حمله به وزارت دفاع عربستان خبر داد.

وی تصریح کرد که ساختمان وزارت دفاع عربستان در ریاض با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت.

سرتیپ یحیی سریع اشاره کرد که این حمله به صورت مستقیم به هدف اصابت کرد.

پیش از این نیز یمن به فرودگاه نجران و پایگاه هوایی خالد حمله کرده بود.

یمن فرودگاه ابها را هدف قرار داد

یمن پس از ساختمان وزارت دفاع عربستان و فرودگاه نجران، این بار فرودگاه ابها را هدف قرار داد.

به گزارش ایسنا، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه از حمله به فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان خبر داد.

وی گفت که این فرودگاه هدف حمله پهپادی قرار گرفت و این پهپاد با دقت به هدف اصابت کرد.

یحیی سریع افزود که حمله مذکور منجر به توقف فعالیت این فرودگاه شد.

یمن پیش از این نیز ساختمان وزارت دفاع عربستان در ریاض و فرودگاه نجران و پایگاه هوایی خالد را هدف حمله قرار داده بود.

یمن تاکید می‌کند که تا زمان توقف حملات عربستان و رفع محاصره حملات خود ادامه خواهد داد.

منبع: ایسنا