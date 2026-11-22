2310بازدید
ورود موج جدید بارشها به کشور
با ورود سامانه بارشی جدید به کشور سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غرب، بارندگی پیشبینی کرد.
به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام سازمان هواشناسی؛ با نفوذ موج بارشی به کشور از ظهر امروز برای برخی نواحی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و زنجان و از اواخر وقت امروز در برخی نقاط استان گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز و تهران بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در بخشهای سردسیر بارش برف پیش بینی میشود.
از فردا به تدریج بارش در شمال غرب قطع شده و دامنه بارشها علاوه بر استانهای ذکر شده، خراسان شمالی را نیز در برمیگیرد.
روز سهشنبه تا ظهر چهارشنبه پدیده بارشی در کشور نخواهیم داشت.
دریای کاسپین از بعداز ظهر امروز تا دوشنبه مواج خواهد بود.
منبع: صداوسیما
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.