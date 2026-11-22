به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام سازمان هواشناسی؛ با نفوذ موج بارشی به کشور از ظهر امروز برای برخی نواحی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و زنجان و از اواخر وقت امروز در برخی نقاط استان گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز و تهران بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در بخش‌های سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

از فردا به تدریج بارش در شمال غرب قطع شده و دامنه بارش‌ها علاوه بر استان‌های ذکر شده، خراسان شمالی را نیز در بر‌می‌گیرد.

روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه پدیده بارشی در کشور نخواهیم داشت.

دریای کاسپین از بعداز ظهر امروز تا دوشنبه مواج خواهد بود.

منبع: صداوسیما



