ورود دوباره سامانه بارشی به پایتخت
مدیرکل هواشناسی استان تهران از ورود سامانه بارشی جدید از عصر روز دوشنبه به این استان خبر داد.
به گزارش تابناک؛ حمید رضا خورشیدی روز یکشنبه گفت: بر اساس پیش بینی ها از عصر دوشنبه تا چهارشنبه در سطح استان به ویژه در مناطق شمالی و غربی گاهی رگبار باران با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود.
وی افزود: همچنین در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به ویژه ساعات شامگاهی رخداد رگبار برف و یخبندان موقت پیش بینی می شود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از کشاورزان، عشایر و گردشگران می خواهیم در این ایام از اطراق و نصب چادر خودداری کنند.
به گفته وی، آسمان تهران روز دوشنبه کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش ابر، وزش باد شدید و گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
منبع: ایرنا
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