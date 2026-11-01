ورود دوباره سامانه بارشی به پایتخت

به گزارش تابناک؛ حمید رضا خورشیدی روز یکشنبه گفت: بر اساس پیش بینی ها از عصر دوشنبه تا چهارشنبه در سطح استان به‌ ویژه در مناطق شمالی و غربی گاهی رگبار باران با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌ بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به ویژه ساعات شامگاهی رخداد رگبار برف و یخبندان موقت پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از کشاورزان، عشایر و گردشگران می خواهیم در این ایام از اطراق و نصب چادر خودداری کنند.

به گفته وی، آسمان تهران روز ‌دوشنبه کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، وزش باد شدید و گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌ بینی می‌ شود.

منبع: ایرنا