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پیش بینی رگبار باران در برخی مناطق کشور

امروز در برخی استان‌ها، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. کاهش محسوس دما در شمال شرق و مواج شدن آب‌های جنوبی و دریای کاسپین پیش‌بینی شده است.

کد خبر: 4201133تاریخ انتشار: 537 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز چهارشنبه در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و برخی مناطق سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

در همین روز، در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب و جنوب غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و غرب مازندران نیز رگبار پراکنده باران و وزش باد انتظار می‌رود.

بر اساس این گزارش، تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در مناطق شمال شرقی کشور پیش‌بینی شده است.

همچنین طی دو روز آینده در نیمه شرقی کشور، وزش باد در برخی ساعات شدید خواهد بود که در مناطق مستعد می‌تواند موجب وقوع پدیده گردوخاک شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

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