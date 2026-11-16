دبیر در آستانه ریاست کمیته ملی المپیک؟

به گزارش تابناک، علیرضا دبیر درباره احتمال حضورش در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک، خاطرنشان کرد: دوستان از حوزه‌های مختلف محبت دارند و به من می‌گویند که برای کمیته المپیک ثبت نام کن اما تا الان به جمع بندی نرسیده‌ام.

سال ۲۰۰۶ یا ۲۰۰۷ یکسری پیشکسوتان کشتی دنبال من آمدند و گفتند بیا سرمربی تیم ملی شو. من عذرخواهی کردم و گفتم وقتش را ندارم که خودم را وقف کشتی گیران کنم چون وقتی بیایی باید کاملا خودت را وقف کارت کنی. الان هم تمام وقت من برای کشتی است. باید به جمع بندی با خودم برسم. وقتی آنجا می‌روی باید بتوانی به فدراسیون‌های دیر کمک کنی چرا که همه فدراسیون‌های دیگر مثل کشتی می‌شوند.

۱۰ رئیس فدراسیون خواهان ریاست دبیر شدند

وی درباره اینکه ۱۰ رییس فدراسیون دیگر از او خواستند ثبت نام کند، گفت: موضوع این است که وقتی می‌روی بتوانی وجودت را برای همه رشته‌ها بگذاری و مردم آن را حس کنند. در مسابقات ۲۰۰۲ بوسان و المپیک ۲۰۰۸ پکن کشتی نتیجه نگرفت و کاروان زمین خورد.

دبیر تصریح کرد: اینکه یک نفر رییس جمهور، وزیر یا رییس فدراسیون شود دنیایی است و اهمیت ندارد، مهم این است که اثرگذار باشی. این موضوع از مدت‌ها پیش مطرح شده و من هم خیلی سعی کردم روی تیم هایمان در مسابقات جهانی اثر نگذارد اما اثر گذاشت. خیلی از روسای فدراسیون‌ها لطف دارند اما مهم این است که بتوانی کار کنی. دعا کنید آنچه خیر است اتفاق بیفتد.

منبع: ایسنا