مرگ تلخ بیمار در آسانسور بیمارستان بهارلو

به گزارش تابناک، دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: در پی وقوع حادثه ناگوار روز جمعه ۲۲ آبان‌۱۴۰۵ در یکی از آسانسورهای بیمارستان بهارلو که متأسفانه به جان‌باختن یک بیمار ۸۵ ساله منجر شد، هیأت‌رئیسه بیمارستان، ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق از این واقعه و اعلام همدردی با خانواده داغدار آن مرحومه، توضیحاتی را درباره چگونگی پیگیری حادثه و اقدامات انجام‌شده برای بررسی ابعاد مختلف آن ارائه کرد.

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متن اطلاعیه هیأت‌رئیسه بیمارستان بهارلو به شرح زیر است:

«حادثه روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ که منجر به فوت یک بیمار شد، همه ما را متاثر و ناراحت کرد. این حادثه تلخ که بنا بر اطلاعات اولیه در پی بروز نقص فنی در آسانسور رخ داده است، از همان ابتدا در دستور پیگیری و بررسی قرار گرفته و شناسایی دقیق چگونگی وقوع حادثه، بررسی ابعاد فنی و تخصصی آن و مشخص شدن عوامل مؤثر در این اتفاق، با جدیت دنبال می‌شود.

مدیران بیمارستان بهارلو تأکید می‌کنند که حفظ جان و سلامت بیماران، مراجعان و کارکنان از مهم‌ترین اولویت‌های این مرکز درمانی بوده و در طول دوره اخیر اقدامات متعددی در حوزه تعمیر، نگهداری، بهسازی، نوسازی و ارتقای ایمنی زیرساخت‌های بیمارستان انجام شده است. با وجود این اقدامات و تلاش‌های مستمر برای رعایت الزامات ایمنی و پیشگیری از حوادث، وقوع این اتفاق تلخ موجب تأسف عمیق مجموعه مدیریت و کارکنان بیمارستان شده است.

بررسی نقص فنی آسانسور و احتمال قصور در بیمارستان بهارلو

در همین راستا بررسی سوابق فنی آسانسور، وضعیت سرویس و نگهداری، نحوه نظارت و بهره‌برداری و سایر عوامل احتمالی دخیل در حادثه با همکاری مراجع و کارشناسان ذی‌صلاح در دستور کار قرار دارد تا ابعاد موضوع به‌صورت دقیق و مستند روشن شود.

این بیمارستان خود را متعهد می‌داند که پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتایج و ابعاد روشن‌شده حادثه را در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق خانواده متوفی و الزامات حفظ حریم خصوصی به اطلاع افکار عمومی برساند. همچنین، در صورت احراز هرگونه قصور یا نقص در فرآیندهای فنی و نظارتی، اقدامات قانونی و اصلاحی لازم انجام خواهد شد.

هم‌زمان بازبینی وضعیت فنی آسانسورها و تجهیزات مشابه، تقویت نظارت بر فرآیندهای سرویس و نگهداری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خطر وقوع حوادث مشابه از اولویت‌های فوری بیمارستان خواهد بود.

بیمارستان بهارلو، با قدمتی نزدیک به ۸۷ سال، از مراکز باسابقه و پرتردد درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که ماهانه به حدود ۴۰ هزار مراجعه‌کننده خدمات درمانی و تشخیصی ارائه می‌کند. این مجموعه با اتکا به تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، کارکنان و مجموعه‌های پشتیبانی همواره در مسیر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات و بهبود زیرساخت‌های درمانی گام برداشته است.

بدیهی است هیچ‌یک از اقدامات و خدمات انجام‌شده از اهمیت و ضرورت بررسی این حادثه و مسئولیت بیمارستان در قبال ایمنی بیماران نمی‌کاهد. اولویت امروز ما روشن شدن تمام ابعاد این واقعه، پاسخگویی مسئولانه، اصلاح نقاط ضعف احتمالی و اطمینان از اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.

بار دیگر، ضمن ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، به خانواده محترم بیمار درگذشته تسلیت می‌گوییم و اطمینان می‌دهیم که موضوع با جدیت، دقت و شفافیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.»

منبع: همشهری آنلاین