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ماجرای عجیب دو غیر ایرانی در بیمارستان امام خمینی

دو فرد غیرایرانی در اتفاقی عجیب، بدون هماهنگی وارد خودروی یکی از پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) شدند و خواستار خروج از بیمارستان شدند، ماجرایی که با هوشیاری پرستار و فرار آنها پایان یافت.

کد خبر: 4201224تاریخ انتشار: 1347 بازدید۲

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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) اعلام کرد: در پی انتشار خبری مبنی بر اقدام به تهدید یکی از کارکنان پرستاری در محوطه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) به اطلاع می‌رساند، بر اساس اطلاعات اولیه، ۲ نفر از افراد غیرایرانی هنگام سوار شدن یکی از پرستاران به خودروی شخصی‌اش، بدون هماهنگی وارد خودرو شده و از وی درخواست می‌کنند آنان را از درب بیمارستان عبور دهد. این افراد در اظهارات خود به پرستار اعلام کرده بودند که قصد آسیب‌رساندن یا ایجاد مزاحمت برای وی را ندارند.

این همکار پرستار مسئولیت‌پذیر و هوشیار، با رسیدن به مقابل درب نگهبانی، از خودرو پیاده می‌شود که در همین لحظه ۲ فرد مذکور خودرو را ترک کرده و از محل متواری می‌شوند.

ضمن قدردانی از هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و اقدام به‌موقع این همکار، اعلام می‌شود تصاویر دوربین‌های مداربسته مجتمع چهره این افراد را ثبت کرده و شناسایی آنان و بررسی ابعاد و علت وقوع این اتفاق با همکاری نیروهای امنیتی و مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است.

انگیزه حادثه هنوز مشخص نیست

درخصوص انگیزه این افراد نیز تاکنون اطلاعات قطعی به دست نیامده است. احتمال اینکه اقدام آنان با هدف خروج از بیمارستان بدون پرداخت هزینه‌های درمانی صورت گرفته باشد، یکی از فرضیه‌های قابل بررسی است.

با توجه به سابقه با این حال، احتمال وجود انگیزه‌های دیگر نیز منتفی نیست و تا زمان تکمیل بررسی‌ها نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد.

بدیهی است، پس از مشخص شدن ابعاد حادثه و انگیزه افراد یادشده، اطلاعات تکمیلی از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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برچسب ها

پرستاربیمارستان امام خمینیغیر ایرانی

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲
در انتظار بررسی:
۵
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

خوب چرا تعارف میکنید؟! چرا نمیگید افغانی بودند؟!

ناشناسکشور اتصال: IR

این غیرایرانی مشخص نبود
کی بود؟!

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