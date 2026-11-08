سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق سابقه‌داری خبر داد که با شگردی عجیب، گردن‌بندهای سرقتی را داخل دهان خود پنهان می‌کرد. این متهم تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش تابناک؛ سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق سابقه‌داری خبر داد که گردن‌بندها را پس از سرقت در دهانش جاسازی می‌کرد و موتورسیکلت خود را نیز دستکاری کرده بود تا هم‌زمان کلاج و گاز را با یک دست کنترل کند و با دست دیگر موتور را مهار کند؛ این سارق تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ کیانوش نظری د در توضیح بیشتر گفت: در پی وقوع گردن‌بندقاپی در سطح حوزه کلانتری ۱۰۵ سنایی، این موضوع مدت‌ها به طور ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری بود که خوشبختانه روز گذشته مأموران ما موفق شدند این سارق را شناسایی کنند. همکارانم در یکی از خیابان‌های سطح حوزه استحفاظی، در حین گردن‌بندقاپی توانستند او را دستگیر کنند و به کلانتری انتقال دادند.

وی افزود: طی تحقیقاتی که انجام شد مشخص شد این فرد تا این لحظه به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده و دو نفر مالخر را نیز معرفی کرده است. مالخران دستگیر شدند و یک مالخر دیگر به زودی دستگیر خواهد شد. همچنین بخشی از اموال سرقت‌شده که عمدتاً گردن‌بندها و زیورآلات بود، کشف شده و مابقی نیز در دستور کار است.

سارق سابقه‌دار با ۱۳ سال زندان

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: این فرد یکی از سارقان سابقه‌دار است و تا حدود یک سال و نیم پیش، ۱۳ سال در زندان بوده است. اتهامش همین سرقت‌های به عنف و خشن بوده که خدا را شکر با تلاش همکاران بنده مجدداً دستگیر شد و به دست قانون سپرده می‌شود.

شگرد سارق؛ جاسازی گردن‌بند در دهان

سرهنگ نظری گفت: شگرد او در سرقت‌هایی که انجام می‌داد این بود که بلافاصله پس از سرقت، گردن‌بند را داخل دهانش جاسازی می‌کرد و نگهداری می‌کرد تا اگر با مأموران یا کسی مواجه شد، یا آن را ببلعد یا بیرون بیندازد و داخل جیبش نمی‌گذاشت.

وی افزود: قاعدتاً باید کلاج و ترمز موتور سیکلت سمت چپ فرمان باشد، ولی اوموتورسیکلتش را نیز جوری تعبیه کرده بود که کلاج و ترمز به سمت راست باشد تا هم‌زمان هم کلاج و هم گاز را داشته باشد و بتواند با یک دست سبقتش را انجام دهد و با دست دیگر موتورش را مهار کند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: بیشتر سرقت‌ها در حوزه کلانتری ۱۰۵ سنایی، حوزه کریم‌خان و خیابان‌های منشعب آن انجام می‌شد.

توصیه پلیس به شهروندان

سرهنگ نظری در پایان گفت: وقتی افراد از زیورآلات استفاده می‌کنند، ترجیحاً در معرض و منظر عمومی نباشد، به ویژه خانم‌های محترم این موضوع را رعایت کنند و همیشه حواسشان به اطرافشان باشد.