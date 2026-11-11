ایلدروم به یاسر آسانی چه گفت؛ کرنر رو بزن دیگه ... / سقوط اخلاق در فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، «گل بود و به سبزه نیز آراسته شد» دقیقاً ضرب‌المثلی است که می‌توان در تعریف این روزهای فوتبال ایران به کار برد. جایی که اخلاق سقوط آزاد کرده و کمک داور مسابقه که خود باید یکی از ارکان برخورد با خاطیان باشد، تبدیل به یک خاطی درجه یک شده است. علیرضا ایلدروم که در دیدار استقلال خوزستان و استقلال، کمک داور اول مسابقه بود، در دقایق پایانی بازی جر و بحثی با یاسر آسانی داشت که این اتفاق به جایی ختم شد که هافبک استقلال از کوپال ناظمی کارت زرد دوم را دریافت و زمین مسابقه را ترک کرد.

حرکت آسانی شبیه به حرکات شجاع خلیل‌زاده

در لحظات ابتدایی بازی، این صحنه بیشتر به نمایش در آمد که یاسر آسانی با یک جر و بحث ساده، حرکتی ضد اخلاق را در قابل علیرضا ایلدروم انجام داده است. اگرچه اقدام هافبک استقلال به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست [و حرکت تعدیل شده‌ای بوده که بارها از سوی شجاع خلیل‌زاده سر زده و فدراسیون فوتبال هم در بیشتر مواقع با این مدافع ملی‌پوش مماشات داشته است] اما آسانی این اقدام را زمانی انجام می‌دهد که از سوی کمک داور مسابقه الفاظ ناشایستی به کار می‌رود و او با کمی تعدیل، متوجه می‌شود.

فحاشی کمک داور مسابقه به هافبک استقلال

پیگیری‌های خبرنگار تابناک نشان می‌دهد که ایلدروم به شکلی زننده خطاب به آسانی فحاشی کرده؛ در حالی‌که او به عنوان یکی از اعضای تیم داوری، نه تنها ملزم به رعایت اخلاق است، بلکه در مواقعی که در یک مسابقه فوتبال، حرکتی ضد اخلاق رقم می‌خورد یا حرف ناشایستی زده می‌شود، او باید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فرد خاطی برخورد کند یا گزارش آن را به داور مسابقه بدهد. با این حال ایلدروم در این صحنه، فقط جایی وظیفه خود را انجام داد که حرکت ناشایست یاسر آسانی را دید و سریعاً داور مسابقه را خبردار کرد که هافبک استقلال را از زمین مسابقه اخراج کند.

ایلدروم چه جمله‌ای به آسانی گفت؟

حالا پرسشی مطرح شده که در مکالمه زننده میان علیرضا ایلدروم و یاسر آسانی چه اتفاقی رقم خورده است؛ این تنش یک دقیقه قبل از واقعه آغاز شد و پس از اینکه یاسر آسانی بازی را از نقطه کرنر آغاز کرد، ایلدروم پرچم زد و مانع حرکت او شد که اعتراض شدید هافبک استقلال را به دنبال داشت و این بازیکن از داور مسابقه کارت زرد گرفت. در ادامه، این جر و بحث به شکل دیگری ادامه داشت که علیرضا ایلدروم با نزدیک شدن به یاسر آسانی روی نقطه کرنر خطاب به او می‌گوید: «کرنر را بزن دیگه ... » که این سه نقطه به هیچ عنوان قابل بازگویی نیست. با این حال آسانی که پس از دو فصل حضور در استقلال، با برخی فحاشی‌های زننده هم آشنا شده، ابتدا تصور می‌کند که داور با فحاشی تک کلمه‌ای او را خطاب قرار داده که همین موضوع موجب عصبانیتش می‌شود، اما فاجعه عمیق‌تر بوده که خوشبختانه آسانی در آن صحنه متوجه این موضوع نمی‌شود، چون شاید وضعیت درون زمین وخیم‌تر می‌شد.

فیلم لب‌خوانی فحاشی ایلدروم به آسانی

با این حال، براساس گزارش‌ها در همان صحنه اول، گویا تیم داوری در اتاق VAR از الفاظی که علیرضا ایلدروم به کار برده، تعجب می‌کنند و خیلی سریع هم واکنش نشان می‌دهند، اما کار از کار گذشته بود و آسانی هم هرچند به اشتباه، متوجه فحاشی داور به خودش می‌شود. حالا اما مشخص شده که فحاشی داور ادامه‌دارتر بوده و توهینی نسبت به یکی از اعضای خانواده آسانی صورت گرفته است. در این زمینه هم مستندات صدای ضبط شده تیم داوری در اتاق VAR قابل استناد است و هم اینکه تصاویری وجود دارد که از لب‌خوانی کمک داور مسابقه مشخص می‌شود که او از چه الفاظی استفاده می‌کند.

سقوط اخلاق در فدراسیون فوتبال

حالا ماجرای این پرونده، برخورد انضباطی یا توبیخ یاسر آسانی به جای خود، اما مهم‌تر از نوع رسیدگی به اقدام هافبک آلبانیایی استقلال، انتظاری است که از کمیته‌های انضباطی، اخلاق و کمیته داوران فدراسیون فوتبال می‌رود تا برخورد قاطعانه با داور مسابقه داشته باشند که بار دیگر چنین بی اخلاقی‌هایی از جانب آنها رقم نخورد. البته که سقوط اخلاق در فدراسیون فوتبال بارها و بارها تکرار شده که از جمله آنها می‌توان، به شیوه برخورد با خاطیان در موارد مختلف اشاره کرد. از جمله مماشات با شجاع خلیل‌زاده در مقابل حرکاتی که داشته، مماشات با هواداران پرسپولیس در فحاشی به بازیکنان حریف، مماشات با هواداران تراکتور نسبت به فحاشی‌ها و شعارهای ضد ایرانی آنها و موارد مشابهی که به وجود آمده و فدراسیون فوتبال به سادگی از کنار آنها عبور کرده است.

در مسئله داوران هم، باوجود اینکه پروتکل‌هایی وجود دارد و در آیین‌نامه داوران هم نسبت به رفتار داوران درون زمین هشدارهایی داده شده، اما بارها شاهد این بوده‌ایم که داوران درون زمین گاهی با ادبیات نامناسب و گاهی با رفتارهای نامناسب با بازیکنان یا مربیان دو تیم برخورد می‌کنند. از جمله فریاد زدن‌های بی مورد یا ادبیاتی که خارج از عرف است که این بار به شکل زننده‌تری از سوی ایلدروم رقم خورد و تبدیل به یک جنجال شد. نکته جالب اینجاست که شاید کمک داور دیدار استقلال خوزستان و استقلال، تصور نمی‌کرده که یاسر آسانی متوجه حرف‌های زننده او شود، غافل از اینکه هافبک استقلال با فحاشی به زبان فارسی هم آشنایی دارد و واکنش او حالا گریبان علیرضا ایلدروم را گرفته است.