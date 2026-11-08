به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دیدار استقلال خوزستان و استقلال در چهارچوب دیدارهای هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر، پر از حاشیه بود. از ماجرای اخراج یاسر آسانی باتوجه به اتفاقی که میان او و کمک داور مسابقه به وجود آمد و گل دوم صالح حردانی در لحظات پایانی بازی که استقلال را از شکست خارج از خانه نجات داد و بازی در دقیقه ۱۲+۹۰ به تساوی ۲ - ۲ انجامید.

البته که هر مسابقه لیگ برتر فوتبال ایران، این روزها و در سال‌های اخیر با حواشی این چنینی دست و پنجه نرم کرده است. گاهی اتفاقات داخل زمین و گاهی اتفاقات بیرون زمین، جنجال آفریده و خواسته یا ناخواسته این جنجال‌ها از فدراسیون فوتبال ایجاد می‌شود. از ماجرای گل آفساید پرسپولیس در آخرین فصل قهرمانی این تیم گرفته تا اتفاقات داوری دیدار استقلال و ملوان که منجر به قهرمانی آبی‌ها شد که اعتراض ملوانی‌ها نسبت به داوری را به دنبال داشت و در نهایت هم منجر به محرومیت داور آن مسابقه شد تا قهرمانی استقلال هم، همچون پرسپولیس با حرف و حدیث همراه شود.

این دست شائبه‌ها البته فقط مخصوص دو تیم پر طرفدار پایتخت نیست؛ از پرونده فساد مس رفسنجان که منجر به بازداشت رئیس کمیته داوران شد، گرفته تا مماشات کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال با اعضای تیم فوتبال تراکتور؛ از پرونده‌های انضباطی شجاع خلیل‌زاده تا پرونده فسخ غیرقانونی علیرضا بیرانوند. از محروم کردن سریع برخی مدیران و مربیان تا احضار محمدرضا زنوزی به کمیته اخلاق که حتی بدون حضور در این کمیته، پرونده‌اش مختومه شد. همه این اتفاقات یک منشأ بزرگ دارد و آن هم مهدی تاج است که جز مقطعی کوتاه، در یک دهه اخیر ریاست فدراسیون فوتبال را عهده‌دار شده و شیوه مدیریتی‌اش به حواشی دامن زده است.

حالا به موضوع اخیر بازگردیم؛ دیدار استقلال خوزستان و استقلال در شرایطی با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت که تیم میزبان تا لحظات پایانی بازی، ۲ بر یک از رقیب قدرتمند خود پیش بود. با این حال گل دقیقه ۱۲+۹۰ صالح حردانی در شرایطی به ثمر رسید که درباره سالم بودن یا مردود بودن این گل، حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. برخی تصاویر نشان می‌دهد که روزبه چشمی پیش از به ثمر رسیدن گل توسط حردانی، با دست روی توپ تأثیر گذاشته است و برخی تصاویر هم عکس این ماجرا و سالم بودن گل را نشان می‌دهد. با این حال اگر اشتباهات داوری را فاکتور بگیریم، آنچه باعث می‌شود تا سرنوشت هر مسابقه‌ای در لیگ برتر ایران، به سمت جنجال و حاشیه برود، اتفاقات بیرون زمین است.

در پرونده مس رفسنجان، خداداد افشاریان که رئیس کمیته داوران بود متهم و بازداشت شد و در کیفرخواست صادر شده به همراه چند مدیر فوتبالی دیگر محکوم شده است. با این حال پرسشی که مطرح است، چگونه رئیس کمیته داوران محکوم شده، اما هیچ داوری حتی محروم نشده است؟ مگر می‌شود که رئیس کمیته داوران بدون همراهی تعدادی از داوران، روی نتایج تأثیرگذار باشد؟ پس چرا فدراسیون فوتبال نقش داوران را نادیده گرفته؟ همین موضوع عاملی است بر بی اعتمادی جامعه فوتبال به قضاوت‌های داوران که البته تنها فقط همین موضوع نیست.

در ماجرای پرونده اخیر که مربوط به معرفی نمایندگان فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بود، فدراسیون فوتبال گل‌گهر سیرجان را به جای چادرملوی اردکان برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو معرفی کرد. اگرچه پس از بالا گرفتن حواشی، هدایت ممبینی به دلیل این اشتباه [که اگر اشتباه بوده باشد] از دبیرکلی فدراسیون برکنار شد، اما او چند ساعت پس از برکناری از مهدی تاج حکم مشاور گرفت تا مشخص شود که هزینه اشتباه کردن [که اگر اشتباه بوده باشد] چندان هم بالا نیست. با این حال در آن پرونده شائبه‌هایی مطرح بود، مبنی بر اینکه گل‌گهر سیرجان به دلیل کمک مالی فروانی که پیش از جام جهانی به فدراسیون فوتبال داشته، راهی لیگ قهرمانان آسیا شده و چادرملو به این دلیل که کمک مالی شایانی نداشته، مورد غضب قرار گرفته است.

در این زمینه تابناک در گزارشی با محوریت صحبت‌های مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس «بررسی کمک ۱۰۰ میلیاردی گل‌گهر» به فدراسیون فوتبال را مورد بررسی قرار داد که این نماینده مجلس در این خصوص اظهار داشت: «قرار نیست به واسطه این پرداختی‌ها، قولی به یک باشگاه داده شود. اگر فدراسیون فوتبال ۱۰۰ میلیارد از گل‌گهر گرفته و وعده داده این تیم را به آسیا معرفی می‌کند، باید روشن شود.» با این حال، هنوز مشخص نیست که سرنوشت این پرونده چه خواهد شد و در نهایت چه اتفاقاتی پیرامون این پرونده رقم می‌خورد. آیا به جز ممبنی که فقط از دبیرکلی کنار رفت، نقش سایر نفرات نیز مشخص خواهد شد یا نه.

در مورد ماجرای استقلال هم شائبه‌ها از همین دست اتفاقات رقم خورده است. در حالی این ابهام به وجود آمده که گل دوم صالح حردانی به استقلال خوزستان پیش از به ثمر رسیدن، به دست روزبه چشمی خورده و داور از این صحنه عبور کرده که چندی پیش نامه‌ای با سربرگ فدراسیون فوتبال منتشر شد که مهدی تاج خطاب به محمد شریعتمداری نوشته بود؛ در این نامه از رئیس هلدینگ خلیج‌فارس که مالک باشگاه استقلال است، درخواست شده بود که در راستای مسئولیت اجتماعی خود مبلغ ۷۵۰ هزار دلار به فدراسیون فوتبال کمک بلاعوض کند. البته این درخواست فدراسیون برای دریافت چنین مبلغی نبود، بلکه برای مبلغی بود که پیش از نوشته شدن این نامه، پیش‌خور شده بود.

فدراسیون فوتبال برای تأمین هزینه‌های اردوی تیم ملی پیش از جام جهانی که در ترکیه برگزار شد، از دارایی‌های استقلال در AFC این هزینه را پرداخت کرد که مبلغ ۷۵۰ هزار دلار بود. با این حال، وقتی که باشگاه استقلال خواهان بازگرداندن این پول از سوی فدراسیون فوتبال شد، مهدی تاج از پرداخت این پول امتناع کرد و سپس در نامه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری خواهان این شد که هلدینگ خلیلج‌فارس چنین کمکی را به فدراسیون فوتبال انجام دهد تا فدراسیون مجبور به پس دادن ۷۵۰ هزار دلار نشود. انتشار این نامه در فضای رسانه‌ای این شائبه را هم ایجاد کرد که استقلال قرار شده در ازای پس نگرفتن این مبلغ، جام قهرمانی لیگ نیمه تمام فصل گذشته را بگیرد که البته بالا گرفتن حواشی در این خصوص، باعث شد چنین اقدامی به دست فراموشی سپرده شود. حالا اما این شائبه مطرح شده که فدراسیون به شکل دیگری در حال کمک به استقلال است که از جمله آنها می‌توان به قضاوت داوران اشاره کرد.

اگرچه تیم این فصل استقلال با هدایت سهراب بختیاری‌زاده متفاوت عمل کرده و نمی‌توان نقش فنی را در این تیم انکار کرد، اما برخی اتفاقات مدیریتی در حال قربانی کردن دستاوردهای این تیم است. در وهله اول، سومدیریت در فدراسیون فوتبال است که مهدی تاج نتوانسته به عنوان رئیس فدراسیون منابع مالی را از طریق اسپانسرها دریافت کند و دست او مقابل باشگاه‌هایی چون سپاهان، گل‌گهر، چادرملو، تراکتور و استقلال دراز است. آن هم در شرایطی که حتی فدراسیون‌هایی که چندان هم در رسانه حضور ندارند، موفق به جذب اسپانسر شده‌اند و فوتبال با این همه طرفدار، از جذب اسپانسر عاجز است. با این حال سومدیریت در باشگاه استقلال را هم نباید نادیده گرفت؛ این علی تاجرنیا بوده که به عنوان رئیس هیئت مدیره و سرپرست وقت باشگاه استقلال با پرداخت منابع این باشگاه در AFC به فدراسیون فوتبال موافقت کرده است، در حالی که او می‌بایست منافع باشگاه استقلال را در نظر می‌گرفت تا اکنون این شائبه‌ها، مباحث فنی آبی‌پوشان را هم زیر سؤال نبرد.

البته که اینجا نباید نقش هلدینگ خلیج‌فارس و محمد شریعتمداری را هم نادیده گرفت. رئیس این هلدینگ بزرگ در حوزه پتروشیمی، علی تاجرنیا را به عنوان نماینده تام‌الاختیار راهی باشگاه استقلال کرد و او در یک سال و اندی، علاوه بر ریاست بر هیئت مدیره، سرپرستی باشگاه را هم به عهده داشته که تصمیمات عجیب و غریب، کم نداشته است. از هزینه‌کرد بسیار بالا تا تصمیماتی شبیه به همین کمک مالی به فدراسیون فوتبال که حالا قربانی آن استقلال است. فضای فوتبال در سال‌های اخیر غبارآلود بوده و با تصمیماتی این چنینی که یک سر آن فدراسیون فوتبال است، غبارآلودتر هم شده که نمی‌توان دست‌های آلوده فدراسیون فوتبال را از آن بیرون کشید. دست‌هایی که یک روز به سمت صنایع دراز است و روز دیگر به سمت پتروشیمی، اما دریغ از اینکه فدراسیون فوتبال بتواند به یک درآمدزایی پایدار از مسیر درست دست پیدا کند.