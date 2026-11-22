به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز تهران امروز شاهد نوسانات کاهشی است؛ روندی که فعالان بازار آن را ناشی از فروکش کردن تقاضای هیجانی می‌دانند. در معاملات امروز، قیمت دلار آمریکا با عقب‌نشینی به کانال‌های پایین‌تر، روی رقم ۲۶۵ هزار تومان ایستاده است. البته بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که معاملات ارزی با نرخ ۲۵۹ هزار تومان نیز در بازار جریان دارد، اما این قیمتِ جذاب تنها مشروط به یک شرط است؛ اینکه خریدار برای تسویه حساب نهایی، اسکناس‌های صدهزار تومانی به فروشنده تحویل دهد!

یورو و درهم نیز کاهشی شدند

در همین حال، یورو نیز از این موج کاهشی بی‌نصیب نمانده و به نرخ ۲۹۱ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که درهم امارات نیز در بازار آزاد روی عدد ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می شود. تداوم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، به‌ویژه استمرار عرضه اسکناس آمریکایی تا سقف ۱۰ هزار دلار با کارت ملی و با نرخی نزدیک به بازار آزاد در شعب منتخب بانکی، نقش مهمی در کنترل هیجانات و مدیریت تقاضا داشته است؛ سیاستی که همچون هفته‌های گذشته با استقبال نسبی متقاضیان روبه‌رو شده است.

از نرخ حواله های ارزی چه خبر؟

از سوی دیگر، تحولات در «مرکز مبادله ایران» مسیر متفاوتی را طی کرده و نرخ خریدوفروش حواله‌های ارزی با هدف کاهش شکاف میان بازار رسمی و آزاد، روند افزایشی به خود گرفته است. بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز با ۳۸۴ تومان افزایش به ۱۹۲ هزار و ۶۵۸ تومان رسیده و نرخ فروش آن نیز با رشد ۳۸۸ تومانی، روی رقم ۱۹۴ هزار و ۴۰۸ تومان قرار گرفته است.

این رویکرد صعودی در سایر ارزهای رسمی نیز مشهود است. به گونه ای که نرخ خرید حواله یورو با افزایشی ۲۷۱ تومانی به رقم ۲۱۱ هزار و ۳۹۵ تومان رسیده است و نرخ فروش آن با رشد ۲۷۳ تومانی، روی رقم ۲۱۳ هزار و ۳۱۵ تومان ایستاده است. همچنین در بازار حواله درهم امارات، نرخ خرید با رشد ۱۰۴ تومانی به ۵۲ هزار و ۴۵۹ تومان رسیده و نرخ فروش آن با افزایش ۱۰۶ تومانی، عدد ۵۲ هزار و ۹۳۶ تومان را ثبت کرده است.



