قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ نرخ حواله دلار از ۱۹۰ عبور کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در سومین روز هفته با قیمت‌گذاری دلار در محدوده ۲۶۵ هزار تومان آغاز به کار کرده است؛ نرخی که در مقایسه با روز قبل تغییر چندانی نشان نمی‌دهد و از ثبات نسبی قیمت دلار در بازار آزاد حکایت دارد.

در بازار تهران، قیمت هر یورو ۲۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر درهم امارات ۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است. همچنین هر پوند انگلیس ۳۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد و لیر ترکیه نیز به ۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. دلار کانادا هم در معاملات امروز بازار تهران با نرخ ۱۸۷ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

رشد نرخ حواله دلار، یورو و درهم

در مقابل، نرخ حواله ارز در مرکز مبادله ایران، که مبنای خریدوفروش ارز برای تجارت رسمی کشور قرار می‌گیرد، افزایش یافته است. مهم‌ترین تغییر امروز در این بخش، ورود نرخ فروش حواله دلار آمریکا به کانال ۱۹۰ هزار تومان برای نخستین بار است.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت خرید حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۷۶ تومانی نسبت به روز قبل، به ۱۸۸ هزار و ۴۷۰ تومان رسیده است. نرخ فروش حواله دلار نیز ۳۸۰ تومان بالا رفته و رقم ۱۹۰ هزار و ۱۸۲ تومان را ثبت کرده است.

حواله یورو نیز امروز در هر دو سمت خرید و فروش گران‌تر شده است. نرخ خرید حواله این ارز با رشد ۳۸۱ تومانی نسبت به روز یکشنبه، به ۲۰۹ هزار و ۹۸۵ تومان رسیده و نرخ فروش آن با افزایش ۳۸۴ تومانی، ۲۱۱ هزار و ۸۹۲ تومان تعیین شده است.

در معاملات حواله درهم امارات نیز روند افزایشی دیده می‌شود. نرخ خرید حواله درهم با رشد ۱۰۲ تومانی نسبت به روز قبل، به ۵۱ هزار و ۳۱۹ تومان رسیده است. نرخ فروش آن نیز در مقایسه با روز یکشنبه ۱۰۳ تومان افزایش یافته و در سطح ۵۱ هزار و ۷۸۵ تومان قرار گرفته است.

به این ترتیب، در حالی دلار بازار آزاد نزدیک به نرخ روز گذشته معامله می‌شود که حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله افزایش قیمت داشته‌اند؛ افزایشی که برای حواله دلار با ثبت کانال تازه‌ای در نرخ فروش همراه شده است.