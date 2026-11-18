با آغاز فصل سرما وتداوم محاصره و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، میزان تلفات ناشی از شرایط انسانی در سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است.

بخش بزرگی از جمعیت غزه در چادرها یا ساختمان‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند و این سرپناه‌ها در برابر باران، باد و سرمای زمستان مقاوم نیستند.

بنا بر گزارش نماینده سازمان ملل متحد محدودیت‌های ورود تجهیزات و کمک‌های زمستانی از سوی اسرائیل، همراه با کمبود منابع مالی، سرما، رطوبت، سوءتغذیه و نبود امکانات درمانی، سیل و تخریب، آب‌گرفتگی محل سکونت آوارگان و آلودگی آب با فاضلاب، موجب افزایش ابتلا به بیماری‌های تنفسی، عفونت‌ها و سرمازدگی و افزایش مرگ‌ومیر افراد بخصوص کودکان شده است.

در این رابطه توجه به نکات زیر حائز اهمیت است.

۱. وضعیت فعلی فراتر از نقض فاحش حقوق بشر است و از منظر حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

البته بارندگی و سرمای زمستان به‌خودی‌خود جنایت جنگی محسوب نمی‌شوند؛ اما اگر محدودیت‌های عامدانه و غیرقانونی بر ورود غذا، دارو، سوخت و سرپناه توسط اسرائیل اعمال شود، یا از گرسنگی دادن غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ استفاده شود، نه تنها مصداق نقض جدی حقوق بشربلکه جنایت جنگی به حساب می‌آید.

گزارش تیم بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که پیامدهای ویرانگر بارندگی اخیر صرفاً ناشی از طوفان نبوده، بلکه تصمیمات و سیاست‌های انسانی و اجرایی نیز در آن نقش داشته‌اند.

۲.وضعیت فعلی در غزه می‌تواند بحران آوارگی و بی‌خانمانی را عمیق‌تر کرده و زمستان را برای مردم غزه، از مرحله فصل سرما عبور داده و به یک عامل تشدیدکننده فاجعه انسانی تبدیل کند.

بر اساس گزارش فوق الذکر، بارندگی و سیل به بیش از ۴۰ هزار سرپناه، آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است؛ حدود ۴۶ هزار خانواده از بارندگی‌های شدید آسیب دیده‌اند؛ بیش از ۹ هزار سرپناه به‌طور کامل غیرقابل استفاده شده‌اند؛ حملات هوایی، تیراندازی و گلوله‌باران اسرائیل همچنان در مناطق مسکونی ادامه دارد و در فاصله ۳ تا ۹ نوامبر، ۲۲ فلسطینی کشته و ۹۰ نفر زخمی شده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت در ۱۷ نوامبر درباره احتمال افزایش مرگ کودکان بر اثر سرمازدگی هشدار داده و مرگ یک نوزاد ۹ ماهه بر اثر سرمازدگی را تایید کرده است.

۳.متاسفانه هم‌زمانی بحران زمستانی غزه با جنگ آمریکا علیه ایران، توجه رسانه‌ها و دولت‌ها را از مسئله فلسطین منحرف کرده و به عبارت درست‌تر، شرایط فاجعه بار غزه، تحت تاثیر تحولات خلیج فارس فراموش شده است.

از این منظر، خطر اصلی این است که اسرائیل بتواند در سایه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و کاهش توجه جهانی و حتی مسئولین ایرانی نسبت به فجایع غزه و مصائب کرانه باختری، جنایات خود را افزایش دهد.

اسرائیل و بخصوص نتانیاهو در شایط متزلزل فعلی، قصد دارد توجه جامعه جهانی را از اشغال و جنایت در فلسطین به تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران منتقل کند چرا که در این شرایط، فشار بین المللی بر رژیم اسرائیل درباره ضرورت حفظ آتش‌بس در غزه، ارسال کمک‌های انسانی، توقف شهرک‌سازی کاهش می‌یابد.

در واقع، وقتی ایران به اولویت اصلی امنیتی آمریکا تبدیل می‌شود، دولت اسرائیل می‌تواند از حمایت راهبردی واشنگتن برای پیگیری رویکرد‌های جنایتکارانه خود در غزه استفاده کند و خود را نه صرفاً طرف اشغالگر و درگیر منازعه فلسطین، بلکه رژیمی که در حال مقابله با تهدیدات بزرگ منطقه‌ای است، معرفی کند.

خبرگزاری رویترز نیز در تحلیل اکتبر ۲۰۲۶ خود به این وضعیت اشاره کرده که در فضای جدید امنیتی اسرائیل، مقابله با ایران به محور اصلی سیاست راهبردی این کشور تبدیل شده و چشم‌انداز تشکیل دولت مستقل فلسطین بیش از گذشته به حاشیه رفته است.

۴. نباید اجازه داد که مسئله فلسطین به موضوعی فرعی در سیاست خارجی کشورهای جهان و بخصوص کشورهای اسلامی تبدیل شود. برای مقابله با این روند باید موضوع اشغال سرزمینی و حقوق مردم فلسطین در نشست‌های سازمان ملل و مجامع بین‌المللی به‌طور مستمر مطرح و مسئله فلسطین به‌عنوان موضوعی مرتبط با اعتبار حقوق بین‌الملل و مسئولیت جامعه جهانی معرفی شود.

باید تلاش کرد تا جنایات اسرائیل در غزه به محور اصلی مذاکرات کشورها و نشست‌های مهم بین‌المللی تبدیل شود و هیچ گفتگوی سیاسی بدون پرداختن به مصائب فلسطین نباشد.

در این روند جمهوری اسلامی ایران باید پیشقراول باشد و در شرایط مقابله مشروع با آمریکا نیز ابتکار سیاسی و دیپلماتیک خود را در حمایت از حقوق فلسطینیان دنبال کند.

البته نباید مسئولیت پیگیری مسئله فلسطین فقط بر دوش ایران بماند و کشورهای عربی، سازمان همکاری اسلامی باید به دنبال ائتلافی گسترده از کشورهای اسلامی، عربی، آفریقایی، آمریکای لاتین و کشورهای اروپایی و حامیان حقوق فلسطینیان، علیه جنایات اسرائیل شکل باشند.

سخنان دبیرکل سازمان ملل در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز حائز اهمیت است؛ او گسترش شهرک‌سازی، آوارگی فلسطینیان و خطر نابودی امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین توسط اسرائیل را مورد تأکید قرار داد و خواستار تبدیل حمایت سیاسی به اقدامات عملی شد.

با این پشتوانه باید از ظرفیت نهادهایی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل و بویژه سازمان همکاری اسلامی استفاده کرد و این سازمان در اسرع وقت برای رسیدگی به وضعیت اسفبار اهالی غزه، یک اجلاس اضطراری برگزار کند.

۵.اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی می‌تواند اعمال تحریم‌های هدفمند و قانونی علیه افراد مسئول نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل، جلوگیری از واردات محصولات تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی، بازنگری در همکاری‌های نظامی و امنیتی کشورها با رژیم، قطع همکاری‌های اقتصادی، پیگیری مسئولیت فردی عاملان جنایات جنگی و رفع مصونیت سیاسی از آنها باشد.

باید مقابله با بحران انسانی غزه به یک اولویت فوری جهانی تبدیل شود وافکار عمومی جهان با تمرکز بر وضعیت زندگی مردم غزه به سوی افزایش انزجار از رژیم کودک کش متمایل شوند.

مسئله فلسطین زمانی به اولویت اول جهان تبدیل می‌شود که حمایت از حقوق فلسطینیان از سطح همدردی و موضع‌گیری اخلاقی به یک سیاست پایدار و الزام‌آور در روابط بین‌الملل ارتقا پیدا کند.

می‌توان با یک ابتکار جهانی تحت عنوان «زمستان بدون مرگ در غزه» ، مطالبه عمومی از دولت‌ها برای دفاع از مردم فلسطین را با اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و مستند افزایش داد.

در مجموع مسئولیت کشورهای اسلامی و به‌ویژه ایران که پرچمدار دفاع از مردم فلسطین است ایجاب می‌کند که با ایفای نقش موثر، هزینه سیاسی، اقتصادی و حقوقی ادامه اشغال و جنایت در غزه و نقض حقوق فلسطینیان را برای اسرائیل سنگین کنند.