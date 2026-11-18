مجتبی محرمی، ستاره سابق فوتبال ایران، برای درمان مشکلات داخلی، کلیه و کبد در بیمارستان آتیه بستری شد.

به گزارش تابناک؛ مجتبی محرمی پیشکسوت تیم پرسپولیس روز سه‌شنبه در بیمارستان آتیه بستری شد. او در این مدت تحت نظر پزشکان متخصص، به درمان مشکلات داخلی، کلیه و کبد خواهد پرداخت و سپس درمان تغذیه‌ای برای سم‌زدایی از بدن این ستاره بزرگ فوتبال ایران انجام خواهد شد.

محرمی روز یکشنبه این هفته در خانه خود مورد معاینه پزشکان و تیم پزشکی قرار گرفت. نتیجه معاینات این بود که در مورد او سکته مغزی اتفاق نیفتاده است و محرمی باید برای درمان کامل زیر نظر تیم پزشکی در مراقبت‌های ویژه بستری شود.