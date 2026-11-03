پرسپولیس قرارداد بیفوما را زیر سؤال برد

به گزارش تابناک؛ تیوی بیفوما در نقل‌و‌انتقالات تابستانی ۱۴۰۴ با عقد قراردادی ۲ ساله به پرسپولیس پیوست؛ قراردادی که براساس توافق‌نامه‌ای بین پرسپولیس، استقلال خوزستان و بیفوما منعقد و قرار شد مبلغ ۳۵۰ هزار دلار به‌عنوان حق رضایت‌نامه از سوی پرسپولیس به باشگاه خوزستانی پرداخت شود.

استقلال خوزستان در آن زمان مدعی بود بیفوما یک سال دیگر (مجموعاً ۲ سال) با این باشگاه قرارداد دارد و براساس همین قرارداد هم خواستار دریافت مبلغ رضایت‌نامه شده است. پس از این اتفاق و امضای توافق‌نامه بین دو باشگاه و بیفوما، باشگاه پرسپولیس با مشاوره بخش حقوقی اقدام به استعلام از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال درباره قرارداد بیفوما می‌کند که مشخص می‌شود قرارداد ثبت شده این بازیکن با استقلال خوزستان در سازمان لیگ یک ساله بوده و برای فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ قراردادی بین بیفوما و استقلال خوزستان وجود ندارد.

پس از این اتفاقات و امضای توافق‌نامه سه جانبه، باشگاه پرسپولیس از استقلال خوزستان می‌خواهد تا قرارداد دو ساله‌ای که مدعی هستند با بیفوما دارند را به پرسپولیس ارسال کنند. در پاسخ به درخواست پرسپولیس؛ کیوان بابادی مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان نامه‌ای به پرسپولیس ارسال و در آن اعلام می‌کند «قرارداد ثبت شده بیفوما با باشگاه استقلال خوزستان در سازمان لیگ یک ساله است که در میانه فصل این قرارداد به دو ساله تبدیل شده اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی، به تأخیر افتاده است؛ اما این قرارداد دو ساله اعتبار و رسمیت حقوقی و قانونی دارد و تردیدی در اعتبار آن نیست».

نامه مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان در حالی به پرسپولیس ارسال شده که طبق ماده ۱۵ دستورالعمل نقل‌و‌انتقالاتی سازمان لیگ، فقط قراردادهای ثبت شده در سازمان لیگ معتبر هستند. در تبصره این قانون صراحتاً نوشته شده است، «باشگاه‌ها مکلف هستند حداکثر ظرف مهلت ۴۸ ساعت کاری از تاریخ امضا قرارداد نسبت به ثبت آن و تأیید شناسه فردی در هیئت فوتبال زیربط و نیز حداکثر ظرف مهلت ۷ روز کاری از تاریخ امضا قرارداد نسبت به ثبت آن در سازمان لیگ اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت قرارداد فاقد اعتبار تلقی و قابل ثبت نزد هیئت فوتبال و سازمان لیگ نخواهد بود».

باشگاه پرسپولیس با استناد به همین قانون معتقد است قرارداد داخلی منعقد شده بین استقلال خوزستان و بیفوما معتبر نبوده و نیازی به پرداخت مبلغ رضایت‌نامه ندارد.

منبع: تسنیم