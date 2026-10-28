سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور مهمانان ویژه دربی + عکس

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و زهرا بهروزآذر معاون امور زنان رئیس جمهور امروز خود را به یکی از غربی‌ترین نقاط تهران رساندند تا شاهد پیروزی سرخپوشان در اولین دربی لیگ برتر بانوان باشند.

سخنگوی دولت در انتهای این مسابقه صحبت کوتاهی نیز با خبرنگاران انجام داد و گفت: همین که می‌توانند یک بازی را کامل انجام دهند، بسیار بسیار خوب است و معتقد هستیم زنان ما این توانمندی را دارند. ولی طبیعتا یک نواقصی وجود دارد که در بچه‌ها در صحبت‌های خود مطرح کردند که مسلما باید برطرف شود.

مهاجرانی ادامه داد: بسیار خوشحالم که در نخستین شهرآورد فوتبال زنان حضور پیدا کردم. این اتفاق مایه افتخار است و امیدوارم آغاز خوبی برای برگزاری مسابقات بیشتر در حوزه ورزش زنان باشد. هر مسیری در آغاز با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، اما هرچه جلوتر برویم، این چالش‌ها کمتر خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که طرفدار استقلال است یا پرسپولیس؟ گفت: من نه پرسپولیسی هستم و نه استقلالی، بلکه طرفدار تیم ملی فوتبال ایران هستم. در خانواده‌های ما هم طرفداران رنگ قرمز حضور دارند و هم رنگ آبی. به نظر من، همین تفاوت رنگ‌ها به جذابیت ورزش کمک می‌کند، من به همه ورزشکاران ارادت دارم.

وی در ادامه گفت: همه کسانی که امروز در ورزشگاه حضور دارند، برنده هستند، چراکه در این شرایط برای تماشای فوتبال به ورزشگاه آمده‌اند. نگاه دولت، حمایت از ورزش زنان است، حضور من، خانم بهروز آذر و خانم انصاری نیز در همین راستا انجام شده و نشان می‌دهد که حامی ورزش زنان هستیم و امیدوارم چالش‌های موجود به‌زودی برطرف شود.