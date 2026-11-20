کپی پیوندچاپ51 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›تکنولوژی فیلم<<تکنولوژی فیلم نبض خبرواکنش دانشآموزان به ربات انساننما تعداد بازدید: ۲۰ تعداد بازدید: ۲۰ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203121 | 51 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ ۱۳:۴۲ | 20 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن واکنش دانشآموزان به ربات انساننما در پارک شهر تهران را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203121/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:رباتویدیونبض خبرپارک شهر مطالب مرتبطتصاویر تماشایی از توچال برفیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹عکس |ارتفاعات برفی تهران با نمای دماوند سپیدپوشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳عکس: برف سنگین ایستگاه هفت توچال تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹بارش یکمتری برف در ایستگاه هفتم توچالتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷عکس: پاکسازی ارتفاعات توچالتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴عکس: برگزاری جشنواره آدمبرفی در پیست اسکی توچالتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶تصاویر شدت وقوع طوفان در ارتفاعات توچالتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷عکس | توچال همچنان برفی است!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲تصاویر دیدنی از حجم سنگین برف در توچالتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰کودکان تا چه ارتفاعی میتوانند به کوهستان بروند؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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