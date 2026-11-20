کاسبان فیلترینگ با درآمد پنجاه هزار میلیاردی! محمدحسن آصفری نماینده سابق مجلس گفت: «پول فروش فیلترشکن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟ کسانی دنبال…

تراکتورهای رباتیک در زمین‌های کشاورزی! تراکتورهای رباتیک اتوماتیک درو زمین‌های کشاورزی در چین را در دست گرفته‌اند؛ اتفاقی که هزینه و …