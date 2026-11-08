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بارش یک‌متری برف در ایستگاه هفتم توچال

گروه استان‌ها - بارش‌های اخیر، ارتفاعات توچال را سفیدپوش کرده و بیش از یک متر برف در ایستگاه هفتم توچال باریده است.

کد خبر: 4200639تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، حجم بارش‌ها در پایتخت در روزهای گذشته به‌قدر کافی است و در حال حاضر بیش از یک متر برف در ایستگاه هفتم توچال باریده است.

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