گروه استان‌ها - بارش‌های اخیر، ارتفاعات توچال را سفیدپوش کرده و بیش از یک متر برف در ایستگاه هفتم توچال باریده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجم بارش‌ها در پایتخت در روزهای گذشته به‌قدر کافی است و در حال حاضر بیش از یک متر برف در ایستگاه هفتم توچال باریده است.