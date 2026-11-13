مراسم تشییع ۱۱۰ شهید گمنام در تهران برگزار شد

گروه استان‌ها - مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) ، از ساعتی پیش با حضور گسترده و پرشور مردم پایتخت از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد و تا معراج شهدا ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، مراسم تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس هشت ساله ایران، از ساعت اولیه صبح امروز جمعه ۲۲ آبان، همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه(س)، از مقابل دانشگاه تهران بر دستان مردم پایتخت آغاز شده و تا معراج شهدا ادامه پیدا می‌کند.

این شهدای گمنام در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شلمچه، مجنون، مهران، شرق دجله و چیلات تفحص شده‌اند.

علاوه بر تهران، پیکر ۲۴۰ شهید دیگر در سراسر کشور تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

درحالی که هنوز به آغاز مراسم تشییع باقی مانده بود، خیل جمعیت در این صبح سرد پاییزی از ساعتی پیش مقابل دانشگاه تهران منتظر شروع مراسم تشییع بودند.

پیشتر اعلام شده بود مراسم ساعت ۸ آغاز می‌شود اما جمعیت زائران شهدا از ساعتی قبل از آغاز مراسم، در خیابان‌های انقلاب و حافظ حضور پیدا کردند. موکب‌های عزاداری نیز مثل همیشه برپاست و زائران شهدا را خدمت‌رسانی می‌کنند.

پیکرهای مطهر شهدا روی کامیون‌های مشخص قرار گرفته و با ورودشان به مراسم با نواختن مارش نظامی از آن‌ها استقبال شد.

طبق اعلام دست‌اندرکاران مراسم، علاقه‌مندان و زائرانی که نمی‌توانند در این مراسم حاضر شوند، می‌توانند تا ساعت ۲۲ امشب در معراج شهدا، پیکرهای مطهر را زیارت کنند.

آیین تشییع این شهدا روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، از ساعت ۸ صبح از مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران آغاز و تا معراج شهدا ادامه خواهد داشت.