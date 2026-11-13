39بازدید۰
آغاز تشییع پیکرهای پاک ۱۱۰ شهید گمنام در تهران
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مردم و مسئولان لشکری و کشوری از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش تابناک؛پیکرهای شهیدان گمنام، امروز در تهران تا معراج شهدا تشییع خواهند شد.
همزمان با تهران، پیکرهای پاک ۲۴۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز در سایر استانها آغاز شده است.
شب گذشته نیز مراسم وداع با ۱۱۰ شهید گمنام در میادین تهران برگزار شد.
۳۶۸ یادمان شهید گمنام تاکنون ثبت شده و ۱۱ هزار و ۳۴۱ شهید گمنام در این ۳۶۸ یادمان تدفین شدهاند. هر کدام از یادمانها ممکن است محل دفن یک، دو، سه یا حتی ۱۰ شهید گمنام باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.