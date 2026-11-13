آغاز تشییع پیکرهای پاک ۱۱۰ شهید گمنام در تهران

هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مردم و مسئولان لشکری و کشوری از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد.