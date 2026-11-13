||08:52
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرافزایش آلاینده‌های جوی در کلانشهرها
39بازدید
۰

آغاز تشییع پیکرهای پاک ۱۱۰ شهید گمنام در تهران

هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مردم و مسئولان لشکری و کشوری از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد.

کد خبر: 4201520تاریخ انتشار: 39 بازدید۰

۵۷۴۴۶۶۹۶

به گزارش تابناک؛پیکرهای شهیدان گمنام، امروز در تهران تا معراج شهدا تشییع خواهند شد.

همزمان با تهران، پیکرهای پاک ۲۴۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز در سایر استان‌ها آغاز شده است.

شب گذشته نیز مراسم وداع با ۱۱۰ شهید گمنام در میادین تهران برگزار شد.

۳۶۸ یادمان شهید گمنام تاکنون ثبت شده و ۱۱ هزار و ۳۴۱ شهید گمنام در این ۳۶۸ یادمان تدفین شده‌اند. هر کدام از یادمان‌ها ممکن است محل دفن یک، دو، سه یا حتی ۱۰ شهید گمنام باشند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دفاع مقدستهرانتشییعشهدای گمنامتشییع شهداشهداء

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.