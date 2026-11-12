مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، یادآور آرمان‌های الهی شهدا و فرصتی برای تجدید میثاق ملت با مسیر ایثار و مقاومت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به حضور پیکر مطهر شهید گمنام در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج و هم‌زمانی آن با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: توفیق بزرگی است که امشب در محضر شهدا هستیم؛ همه شهیدان شاهدند، اما برخی شهدا همچون شهید گمنام مهمان امشب ما، از مظلومیت خاصی برخوردارند؛ چراکه در ظاهر گمنام هستند.

وی افزود: حضور این شهید در چنین اجتماعاتی، یادآور آرمان‌های شهدا و تجدید عهد با پیام و هدف والای آنان است؛ شهیدانی که برای رضای خداوند قدم در مسیر ایثار گذاشتند و به مقام عند ربهم یرزقون رسیدند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به ضرورت الگوگیری از فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: امیدواریم در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، همانند ماه‌های گذشته، با تأسی از شهدای گمنام، قوت قلب و امید بیشتری نسبت به آینده و مسیر پیش‌رو پیدا کنیم.

توکلی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ شهادت، مایه امید و ایستادگی ملت است، ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند شاهد پیروزی‌های بیشتر، فروپاشی کاخ سفید، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه آسیای غربی و نابودی و اضمحلال رژیم صهیونیستی باشیم.

۴۴ در پایان، این آرزو را به حق گره‌گشای عالم و ناله‌های دل‌سوخته مادران و پدران شهدا پیوند زد و بر زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان شهیدان تأکید کرد.