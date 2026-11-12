تأکید مسئولان سقز بر ارتقای تجمعات شبانه
گروه استانها - فرماندار ویژه سقز و فرمانده سپاه این شهرستان در نشست قرارگاه بعثت، بر ارتقای کمی و کیفی تجمع شبانه حماسه و اقتدار، افزایش مشارکت مردمی و تقویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی این مراسم تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در نشست قرارگاه بعثت شهرستان سقز، مسئولان این شهرستان بر ضرورت ارتقای سطح برگزاری تجمع شبانه حماسه و اقتدار و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مشارکت مردمی برای اجرای باشکوهتر این برنامه تأکید کردند.
فرماندار ویژه سقز با اشاره به جایگاه این تجمع در ایجاد وحدت و همدلی اجتماعی اظهار کرد: تجمع شبانه حماسه و اقتدار از نمادهای حضور آگاهانه مردم و مسئولان در صحنه است و برگزاری آن در چارچوب راهبردهای نظام مورد توجه قرار دارد.
«ضیاءالدین نعمانی» با تأکید بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی برنامهها، خواستار تنوعبخشی به محتوای مراسم، مشارکت بانکها و ادارات در تأمین بخشی از هزینهها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی شد.
وی همچنین بر برپایی میز خدمت در حاشیه این تجمعات و حضور مسئولان برای تبیین خدمات دستگاههای اجرایی تأکید کرد و حفظ انسجام اجتماعی و تقویت وحدت را از محورهای مهم برگزاری این برنامهها دانست.
در ادامه این نشست، سردار صفیزاده، فرمانده سپاه سقز نیز با اشاره به کارکردهای اجتماعی این اجتماعات اظهار کرد: تجمعات حماسه و اقتدار علاوه بر ایجاد فضای همدلی و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه، فرصتی برای تقویت روحیه امید، نشاط اجتماعی و نمایش انسجام ملی است.
وی حضور خانوادهها، جوانان و گروههای مختلف مردم در این برنامهها را نشاندهنده اهمیت سرمایه اجتماعی و نقشآفرینی مردم در حفظ وحدت و تقویت پیوندهای اجتماعی عنوان کرد.
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، ارتقای محتوای برنامهها، افزایش مشارکت دستگاههای اجرایی و فراهمکردن زمینه حضور گستردهتر اقشار مختلف مردم، از محورهای مورد تأکید مسئولان سقز برای برگزاری این تجمعات است.
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