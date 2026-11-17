فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) در گفتوگو با تابناک هشدار داد؛
پاسخ قرارگاه حمزه به هرگونه شرارت گروهکهای ضدانقلاب دردناک و کوبنده خواهد بود + فیلم
گروه استانها - فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با هشدار به گروهکهای ضدانقلاب تأکید کرد: هرگونه اقدام و شرارت علیه امنیت مردم با پاسخی دردناک و کوبنده مواجه خواهد شد و در دفاع از امنیت مردم هیچگونه کوتاهی نخواهیم کرد.
سردار «امانالله گشتاسبی» در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت مردم خط قرمز نیروهای مسلح است، اظهار کرد: بارها اعلام کردهایم که در رابطه با حفظ امنیت مردممان، تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: این موضوع شامل مقابله با آمریکا، رژیم صهیونیستی و همچنین گروههایی است که به گفته وی، جیرهخوار و وابسته به آنها هستند.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: اگر گروهکهای ضدانقلاب دست به شرارت بزنند، قطعاً پاسخ ما دردناک و کوبنده خواهد بود.
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