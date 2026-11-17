گروه استان‌ها - فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با هشدار به گروهک‌های ضدانقلاب تأکید کرد: هرگونه اقدام و شرارت علیه امنیت مردم با پاسخی دردناک و کوبنده مواجه خواهد شد و در دفاع از امنیت مردم هیچ‌گونه کوتاهی نخواهیم کرد.

پاسخ قرارگاه حمزه به هرگونه شرارت گروهک‌های ضدانقلاب دردناک و کوبنده خواهد بود + فیلم

سردار «امان‌الله گشتاسبی» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت مردم خط قرمز نیروهای مسلح است، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در رابطه با حفظ امنیت مردممان، تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد.





وی افزود: این موضوع شامل مقابله با آمریکا، رژیم صهیونیستی و همچنین گروه‌هایی است که به گفته وی، جیره‌خوار و وابسته به آن‌ها هستند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: اگر گروهک‌های ضدانقلاب دست به شرارت بزنند، قطعاً پاسخ ما دردناک و کوبنده خواهد بود.