نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد؛
مجاهدت پیشمرگان مسلمان کُرد هرگز فراموش نمیشود + فیلم
گروه استانها - نماینده ولیفقیه در استان کردستان با قدردانی از مجاهدتهای پیشمرگان مسلمان کُرد گفت: تلاشها و فداکاریهای مؤمنانه این رزمندگان نزد خداوند محفوظ است و هرگز مورد ناسپاسی قرار نمیگیرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمالغرب» که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، از برگزارکنندگان این همایش و تلاشهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش شورای تأمین استان در مدیریت حوادث و بحرانهای اخیر اظهار کرد: با تلاش و همکاری مجموعههای امنیتی و انتظامی، از جنگ ۱۲ روزه، فتنه یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب کودتای دیماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه با شایستگی عبور کردیم.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به مجاهدتهای سپاه پاسداران در این عرصه، از خدمات و تلاشهای این مجموعه قدردانی کرد.
پورذهبی در ادامه با استناد به آیه ۹۴ سوره انبیاء، به تبیین جایگاه کارهای صالح و تلاشهای مؤمنانه پرداخت و گفت: خداوند در قرآن وعده داده است تلاش هیچ انسان مؤمنی که عمل صالح انجام میدهد، نادیده گرفته نمیشود و پروردگار آن را ثبت و محفوظ میدارد.
وی با اشاره به سختیها و ملامتهایی که گاهی مجاهدان و مدافعان انقلاب در مسیر خدمت و مقاومت با آن مواجه میشوند، افزود: وطندوستی، جهاد، مقاومت، تحمل رنجها و شهادت در این مسیر، از جمله ارزشهایی است که نزد پروردگار محفوظ خواهد ماند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در پایان با تجلیل از پیشمرگان مسلمان کُرد و مجاهدتهای آنان، ابراز امیدواری کرد این تلاشها ذخیرهای ارزشمند برای آخرت و مایه سربلندی و سرافرازی آنان باشد.
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