



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال‌غرب» که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، از برگزارکنندگان این همایش و تلاش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد.





وی همچنین با اشاره به نقش شورای تأمین استان در مدیریت حوادث و بحران‌های اخیر اظهار کرد: با تلاش و همکاری مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، از جنگ ۱۲ روزه، فتنه یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه با شایستگی عبور کردیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به مجاهدت‌های سپاه پاسداران در این عرصه، از خدمات و تلاش‌های این مجموعه قدردانی کرد.

پورذهبی در ادامه با استناد به آیه ۹۴ سوره انبیاء، به تبیین جایگاه کارهای صالح و تلاش‌های مؤمنانه پرداخت و گفت: خداوند در قرآن وعده داده است تلاش هیچ انسان مؤمنی که عمل صالح انجام می‌دهد، نادیده گرفته نمی‌شود و پروردگار آن را ثبت و محفوظ می‌دارد.

وی با اشاره به سختی‌ها و ملامت‌هایی که گاهی مجاهدان و مدافعان انقلاب در مسیر خدمت و مقاومت با آن مواجه می‌شوند، افزود: وطن‌دوستی، جهاد، مقاومت، تحمل رنج‌ها و شهادت در این مسیر، از جمله ارزش‌هایی است که نزد پروردگار محفوظ خواهد ماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با تجلیل از پیشمرگان مسلمان کُرد و مجاهدت‌های آنان، ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت و مایه سربلندی و سرافرازی آنان باشد.