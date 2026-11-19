گروه استان‌ها - اجلاسیه ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار، در راستای برگزاری کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در سالن ورزشی دو هزار نفری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اجلاسیه ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در سالن ورزشی ۲ هزار نفری بیجار برگزار شد.

این اجلاسیه در چارچوب برنامه‌های کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد و فرصتی برای پاسداشت رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثارگری‌های شهدای این شهرستان و تجدید پیمان با آرمان‌های والای آنان بود.