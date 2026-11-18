گروه استان‌ها - مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در بازدید از مرز بین‌المللی باشماق مریوان، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و موانع تجاری این مرز، بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد با اختیارات کافی برای رفع بروکراسی و تسریع مبادلات تجاری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، خانم «حنانه درشتی»، مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، به همراه جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی، از مرز بین‌المللی باشماق بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، وضعیت زیرساخت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مبادلات تجاری در این گذرگاه مرزی قرار گرفت.





در جریان این بازدید، محمد عظیم ملک، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، با اشاره به اهمیت راهبردی مرز باشماق در توسعه تجارت خارجی، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی مرز و حرکت به سمت ایجاد مدیریت واحد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت مرز نباید صرفاً در قالب یک ساختار اداری محدود تعریف شود، اظهار داشت: «مدیریت مرز نباید صرفاً یک ساختار اداری محدود باشد، بلکه باید از اختیارات حاکمیتی کافی برخوردار باشد تا از نگاه‌های جزیره‌ای و بوروکراسی‌های طولانی جلوگیری شود.»

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان همچنین بر لزوم افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های گمرکی، انتظامی و دولتی تأکید کرد و خواستار رفع موانع اجرایی و تقویت زیرساخت‌های مرزی شد.

ملک تکمیل مسیرهای ریلی را از جمله نیازهای مهم توسعه‌ای منطقه برشمرد و تصریح کرد که تقویت زیرساخت‌ها و اصلاح فرآیندهای مدیریتی می‌تواند زمینه تبدیل مرز باشماق به یکی از قطب‌های مهم تجاری منطقه را فراهم کند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیت‌های مرز باشماق و ارزیابی راهکارهای توسعه تجارت خارجی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی انجام شد.