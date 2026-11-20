هشدار درباره افزایش آسیبهای اجتماعی و خودکشی در بیجار؛ ضرورت امیدآفرینی برای جوانان
گروه استانها - رئیس دانشگاه علمیکاربردی بیجار با هشدار نسبت به گسترش آسیبهای اجتماعی و موضوع خودکشی در منطقه، بر ضرورت توجه خانوادهها و مسئولان به مسائل نسل جوان، تقویت امید اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «حسن عسگری» ، رئیس دانشگاه علمیکاربردی بیجار، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اهل سنت این شهرستان، نسبت به آسیبهای اجتماعی و چالشهای روانی و فکری جامعه، بهویژه در میان نسل جوان، هشدار داد و خواستار توجه جدیتر به این مسائل شد.
وی با تأکید بر اینکه جوانان برای عبور از مشکلات و دشواریهای زندگی به حمایت، راهنمایی و امیدآفرینی نیاز دارند، اظهار کرد: تقویت روحیه امید در میان نسل جوان و آمادهسازی آنان برای مواجهه با مسائل زندگی باید به یکی از اولویتهای خانواده و جامعه تبدیل شود.
عسگری آموزش مهارتهای زندگی و تشویق جوانان به کسب توانمندیهای مختلف را از عوامل مؤثر در افزایش اعتمادبهنفس و مسئولیتپذیری آنان دانست و بر ضرورت فراهمکردن زمینه رشد و توانمندسازی نسل آینده تأکید کرد.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی بیجار در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع خودکشی در منطقه را مورد توجه قرار داد و خواستار حساسیت بیشتر خانوادهها، نهادهای اجتماعی و مسئولان نسبت به این آسیب و شناسایی عوامل زمینهساز آن شد.
وی تأکید کرد: توجه به نیازهای جوانان، حمایت اجتماعی و تقویت امید به آینده، از جمله ضرورتهایی است که میتواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش مشکلات نسل جوان نقشآفرین باشد.
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