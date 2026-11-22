گروه استان‌ها - فرمانده هنگ مرزی مریوان از کشف ۱۱۸ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال در جریان عملیات مرزبانان در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مرزبانان هنگ مرزی مریوان در جریان اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و تشدید کنترل و پایش نوار مرزی، موفق به شناسایی و کشف یک محموله بزرگ سیگار خارجی قاچاق شدند.

سرهنگ «علی دریکوند» ، فرمانده هنگ مرزی مریوان، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات مشکوک در نوار مرزی، موفق به شناسایی یک محموله سیگار قاچاق شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مرزبانان در عملیاتی هدفمند، ۱۱۸ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان با اشاره به ارزش این محموله گفت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی سیگارهای مکشوفه ۱۰ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال برآورد شده است.

دریکوند در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات کنترلی در نوار مرزی خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در مناطق مرزی را با جدیت دنبال می‌کنند.