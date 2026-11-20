گروه استان‌ها - فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف ۳۱ دستگاه تلویزیون هوشمند قاچاق به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد ریال خبر داد و گفت: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان، محموله خود را رها کرده و از محل متواری شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «مراد هنرور» ، فرمانده هنگ مرزی بانه، از کشف محموله تلویزیون‌های هوشمند قاچاق در جریان عملیات هدفمند مرزبانان در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات قاچاقچیان، از قصد انتقال محموله‌ای از تلویزیون‌های هوشمند به داخل کشور مطلع شدند و با اجرای کمین هدفمند، مسیر تردد آنان را زیر نظر گرفتند.

هنرور افزود: مأموران با استفاده از تجهیزات هوشمند، تعدادی از قاچاقچیان حامل بار قاچاق را شناسایی کردند که در جریان عملیات و اقدام برای دستگیری آنان، قاچاقچیان با مشاهده نیروهای مرزبانی، محموله خود را رها کرده و با استفاده از تاریکی شب و پوشش جنگلی منطقه متواری شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه تصریح کرد: در بازرسی از محل و محموله به‌جامانده، ۳۱ دستگاه تلویزیون هوشمند قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش ریالی آن را بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی با اشاره به ادامه تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده تأکید کرد: مرزبانان با آمادگی عملیاتی و به‌صورت شبانه‌روزی از مرزهای شهرستان بانه حراست می‌کنند و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی در نوار مرزی را با جدیت ادامه خواهند داد.