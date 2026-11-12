گروه استان‌ها - فرمانده مرزبانی فراجا از شناسایی و انهدام یک تیم وابسته به گروه پژاک در مرزهای شمال‌غرب کشور خبر داد و اعلام کرد در جریان درگیری مسلحانه، دو عضو این گروه کشته و مقادیری سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی کشف شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، فرمانده مرزبانی فراجا از ناکامی یک تیم وابسته به گروه پژاک برای ورود به داخل کشور و کشته‌شدن دو عضو این گروه در جریان درگیری مسلحانه با مرزبانان خبر داد.

سردار «علی‌اکبر جاویدان» با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی رصد و پایش نوار مرزی و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی مرزبانان، تیمی از عناصر گروه پژاک که قصد ورود به داخل کشور را داشتند، شناسایی و با آنان درگیر شدند.

وی افزود: در جریان این درگیری مسلحانه، دو نفر از اعضای این گروه بر اثر جراحات وارده کشته شدند و مقادیر قابل‌توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات متعلق به آنان کشف و ضبط شد.

به گفته فرمانده مرزبانی فراجا، در این عملیات دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف مجهز به دوربین، ۶ تیغه خشاب، ۱۴۸ فشنگ جنگی، دو کوله و کیسه‌خواب، دو دستگاه تبلت، یک دستگاه استارلینک، سه قبضه نارنجک دستی و یک دستگاه دوربین کشف شده است.

سردار جاویدان در پایان با تأکید بر آمادگی مرزبانان برای مقابله با تحرکات گروه‌های مسلح، اعلام کرد که مرزبانان به‌صورت شبانه‌روزی از مرزهای کشور حفاظت می‌کنند.