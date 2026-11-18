گروه استان‌ها - عملیات کپه‌کاری در ۴۰ هکتار از عرصه‌های ملی روستای شیخ عطار مریوان اجرا شد تا با کاشت گونه‌های بومی، پوشش گیاهی مراتع تقویت شود؛ با اجرای این طرح، سطح کپه‌کاری در مراتع فقیر شش شهرستان کردستان از ۵۰۰ هکتار گذشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، عملیات کپه‌کاری در سطح ۴۰ هکتار از عرصه‌های ملی روستای شیخ عطار شهرستان مریوان، با مشارکت مردم و نظارت کارشناسان منابع طبیعی اجرا شد.

این عملیات با هدف احیا و تقویت پوشش گیاهی مراتع انجام شده و نخستین طرح کپه‌کاری شهرستان مریوان در سال جاری به شمار می‌رود.

با اجرای این طرح در مریوان، تعداد شهرستان‌های مجری عملیات کپه‌کاری در استان کردستان به شش شهرستان افزایش یافت. پیش از این نیز در شهرستان‌های قروه، دهگلان، سروآباد، سقز و دیواندره، نزدیک به ۵۰۰ هکتار از عرصه‌های ملی با مشارکت مردم و با هدف احیای مراتع فقیر کپه‌کاری شده بود.

وریا محمدی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان، با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: عملیات کپه‌کاری در مراتع روستای شیخ عطار با استفاده از بذر گونه‌های بومی و مرتعی آگروپایرون، اسپرس و جاشیر انجام شده است.

وی افزود: کاشت بذر گونه‌های مرتعی علاوه بر تقویت پوشش گیاهی بومی، موجب افزایش تولید علوفه، بازسازی ذخایر گیاهی و پایداری اکوسیستم‌های مرتعی می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان، حفاظت از خاک، کاهش فرسایش و افزایش تراکم و تنوع گونه‌های گیاهی را از دیگر نتایج مورد انتظار اجرای این طرح عنوان کرد.

گفتنی است، روستای شیخ عطار در دهستان گلچیدر، بخش سرشیو شهرستان مریوان و در فاصله ۲۶ کیلومتری غرب شهر مریوان قرار دارد.