گروه استان‌ها - معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر تداوم راه پیشمرگان مسلمان کرد در نسل جوان گفت: نسل دهه‌هشتادی و دهه‌نودی کردستان نیز همانند نسل‌های گذشته، مدافع وطن و پاسدار خاک مقدس ایران اسلامی هستند.

سردار «سعید شعبانی» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در حاشیه اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان که در سنندج و در چارچوب دومین کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌های دومین کنگره ملی شهدای کردستان در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت و در نهایت با برگزاری اجلاسیه پایانی، یاد و خاطره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید والامقام استان گرامی داشته می‌شود.





وی با اشاره به پیام محوری این اجلاسیه افزود: برگزاری این برنامه‌ها نشان می‌دهد که قوم کرد و نسل جوان امروز، ادامه‌دهنده راه پیشمرگان مسلمان کرد و مدافعان وطن هستند و همان عشق و علاقه به ایران اسلامی و خاک مقدس کشور را در وجود خود دارند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان تصریح کرد: نسل امروز نیز آمادگی دارد در مسیر دفاع از نظام، انقلاب و تمامیت ارضی کشور از جان خود بگذرد و این روحیه در میان جوانان دهه‌هشتادی و دهه‌نودی استان قابل مشاهده است.

سردار شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت ایران اسلامی و توسعه کردستان برای مردم این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برگزاری کنگره شهدا فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت، دفاع از وطن و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده است.