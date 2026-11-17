همایش نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمالغرب + تصاویر
گروه استانها - همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمالغرب» در راستای برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمالغرب» صبح امروز با هدف تبیین و بازخوانی نقش و جایگاه پیشمرگان مسلمان کُرد در تأمین امنیت پایدار منطقه، در راستای کنگره ملی بزرگداشت ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان در سنندج برگزار شد.
این همایش فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر کردستان و پاسداشت مجاهدتها، ایثارگریها و فداکاریهای پیشمرگان مسلمان کُرد در دفاع از امنیت، آرامش و تمامیت ارضی کشور به شمار میرود.
نقشآفرینی نیروهای بومی در مقابله با تهدیدات امنیتی و حفظ ثبات در مناطق کردنشین شمالغرب کشور، از موضوعاتی است که در چارچوب چنین برنامههایی مورد توجه قرار میگیرد.
برگزاری این همایش در قالب برنامههای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان، همچنین فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای جدید و پاسداشت یاد و خاطره شهدایی است که برای حفظ امنیت و آرامش مردم جان خود را فدا کردند.
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