به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال‌غرب» صبح امروز با هدف تبیین و بازخوانی نقش و جایگاه پیشمرگان مسلمان کُرد در تأمین امنیت پایدار منطقه، در راستای کنگره ملی بزرگداشت ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان در سنندج برگزار شد.

این همایش فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر کردستان و پاسداشت مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های پیشمرگان مسلمان کُرد در دفاع از امنیت، آرامش و تمامیت ارضی کشور به شمار می‌رود.

نقش‌آفرینی نیروهای بومی در مقابله با تهدیدات امنیتی و حفظ ثبات در مناطق کردنشین شمال‌غرب کشور، از موضوعاتی است که در چارچوب چنین برنامه‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

برگزاری این همایش در قالب برنامه‌های کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان، همچنین فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید و پاسداشت یاد و خاطره شهدایی است که برای حفظ امنیت و آرامش مردم جان خود را فدا کردند.