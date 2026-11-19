گروه استان‌ها - مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه، برگزاری بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان در این شهرستان را فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، آشنایی بیشتر مردم با هنر نمایش و تقویت ارتباط جامعه با تئاتر دانست.

همزمان با برگزاری بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان در شهرستان قروه، «توحید مرشدی» مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه، در گفت و گو با خبرنگار تابناک در استان کردستان این رویداد را نخستین میزبانی این شهرستان از جشنواره تئاتر خیابانی استان عنوان کرد.





وی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: برای نخستین‌بار است که شهرستان قروه میزبان چنین رویداد بزرگ هنری در حوزه تئاتر خیابانی می‌شود و این اتفاق فرصت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان است.

مرشدی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: ایجاد شور و نشاط اجتماعی، آشنایی بیشتر مردم با هنر تئاتر و تقویت ارتباط و پیوند مردم با هنرهای نمایشی از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های فرهنگی و هنری و حمایت از هنرمندان عرصه تئاتر را فراهم کند.