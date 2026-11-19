مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قروه در گفتوگو با تابناک عنوان کرد؛
قروه برای نخستینبار میزبان جشنواره تئاتر خیابانی استان کردستان شد + فیلم
گروه استانها - مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه، برگزاری بخش خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان در این شهرستان را فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، آشنایی بیشتر مردم با هنر نمایش و تقویت ارتباط جامعه با تئاتر دانست.
همزمان با برگزاری بخش خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان در شهرستان قروه، «توحید مرشدی» مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه، در گفت و گو با خبرنگار تابناک در استان کردستان این رویداد را نخستین میزبانی این شهرستان از جشنواره تئاتر خیابانی استان عنوان کرد.
وی در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: برای نخستینبار است که شهرستان قروه میزبان چنین رویداد بزرگ هنری در حوزه تئاتر خیابانی میشود و این اتفاق فرصت ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستان است.
مرشدی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: ایجاد شور و نشاط اجتماعی، آشنایی بیشتر مردم با هنر تئاتر و تقویت ارتباط و پیوند مردم با هنرهای نمایشی از مهمترین اهداف این برنامه است.
وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیتهای فرهنگی و هنری و حمایت از هنرمندان عرصه تئاتر را فراهم کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.