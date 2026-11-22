گروه استان‌ها - صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت سنندج در شب گذشته، بار دیگر موضوع مدیریت مصرف، نظم اجتماعی و مسئولیت‌پذیری شهروندان را به یکی از بحث‌های قابل تأمل در زندگی شهری تبدیل کرد؛ ازدحامی که اگرچه نمی‌توان مسئولیت دستگاه‌های متولی در مدیریت و توزیع سوخت را نادیده گرفت، اما بخش مهمی از آن به الگوی مصرف و رفتارهای اجتماعی شهروندان بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شب گذشته تقریباً تمامی جایگاه‌های سوخت شهر سنندج با صف‌های طولانی خودروها مواجه بودند؛ وضعیتی که موجب معطلی شهروندان و ایجاد ترافیک در اطراف برخی جایگاه‌ها شد.

بررسی علت این ازدحام و گفت‌وگو با تعدادی از شهروندان نشان می‌داد که یکی از دلایل مطرح‌شده برای شکل‌گیری این صف‌ها، مراجعه هم‌زمان افرادی بوده که سهمیه بنزین باقی‌مانده در کارت‌های سوخت خود را در طول ماه مصرف نکرده و در روزهای پایانی ماه برای استفاده از آن به جایگاه‌ها مراجعه کرده بودند.

این وضعیت یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد؛ چرا باید مصرف سوخت به روزهای پایانی ماه موکول شود و چرا تصمیم‌های فردی و مقطعی، در نهایت به معضلی عمومی تبدیل می‌شوند که وقت و آرامش دیگران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

بی‌تردید دستگاه‌های مسئول در حوزه سوخت نیز وظیفه دارند با پیش‌بینی رفتار مصرف‌کنندگان، مدیریت مناسب جایگاه‌ها، نظارت بر روند توزیع و اطلاع‌رسانی به‌موقع، از شکل‌گیری چنین ازدحام‌هایی جلوگیری کنند. مدیریت صحیح منابع و ارائه خدمات متناسب با نیاز شهروندان، از وظایف انکارناپذیر دستگاه‌های اجرایی است.

با این حال، نباید همه مشکلات را صرفاً به ضعف مدیریت دولتی نسبت داد. واقعیت این است که بخشی از بی‌نظمی‌های روزمره جامعه، ریشه در رفتارهای فردی و ضعف فرهنگ مشارکت اجتماعی دارد؛ جایی که گاهی منافع کوتاه‌مدت شخصی بر حقوق عمومی ترجیح داده می‌شود.

فرهنگ عمومی فقط مطالبه‌گری از مسئولان نیست؛ مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه نیز بخشی از آن است. همان‌گونه که از دولت انتظار مدیریت و برنامه‌ریزی داریم، خودمان نیز باید در مصرف منابع، رعایت نوبت، پرهیز از رفتارهای هیجانی و احترام به حقوق دیگران مسئولانه عمل کنیم.

جامعه‌ای که هر شهروند در آن تنها به دنبال استفاده حداکثری از سهم خود باشد، حتی با وجود امکانات و مدیریت مناسب نیز ممکن است با صف، ازدحام و بی‌نظمی مواجه شود.

اتفاق شب گذشته در جایگاه‌های سوخت سنندج را باید فراتر از یک ازدحام مقطعی دید؛ این اتفاق فرصتی برای بازنگری در رفتارهای اجتماعی و تقویت فرهنگ عمومی است.

قرار نیست همیشه دولت مقصر باشد؛ گاهی برای حل مشکلات شهر، باید از اصلاح رفتار خودمان شروع کنیم.