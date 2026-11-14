گروه استان‌ها - نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ازدحام در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت استان فارس، از پیگیری موضوع با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و تأکید کرد که تصمیمی برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در این استان اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، «محمدرضا رضایی‌کوچی» نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز شلوغی و ازدحام در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت، اظهار کرد: در پیگیری‌های انجام‌شده و گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مشخص شد که استان فارس مشمول طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیست.

وی افزود: جایگاه‌های عرضه سوخت در استان باید مطابق ضوابط و مقررات جاری و همانند روال گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و نباید محدودیت‌هایی خارج از چارچوب‌های قانونی برای سوخت‌گیری شهروندان ایجاد شود.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره نحوه فعالیت برخی جایگاه‌ها تصریح کرد: ظاهراً در تعدادی از جایگاه‌ها اقداماتی مغایر با ضوابط و مقررات صورت گرفته که لازم است دستگاه‌های مسئول این موارد را بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام دهند.

رضایی‌کوچی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت خاطرنشان کرد: تأمین و توزیع مناسب بنزین، جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های طولانی و رفع نگرانی شهروندان از اولویت‌هایی است که مسئولان ذی‌ربط باید برای تحقق آن اقدام کنند تا عرضه سوخت در استان فارس به روال عادی بازگردد.