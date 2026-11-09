گروه استان‌ها - توقیف هوشمند خودرو در پارکینگ مالکان با نصب قفل روی چرخ، طرحی آزمایشی در استان فارس است که با هدف کاهش انتقال خودروها به پارکینگ‌های پلیس راهور به اجرا درآمده است.

به گزارش حبرنگار تابناک از استان فارس، انتقال خودروهای توقیفی به پارکینگ‌های پلیس راهور، علاوه بر تحمیل هزینه و دشواری‌های ترخیص برای مالکان، در برخی موارد با گلایه‌هایی درباره خسارت‌های وارده به خودروها در مدت نگهداری همراه بوده است؛ موضوعی که حالا زمینه اجرای یک شیوه جدید برای اعمال توقیف قضایی خودروها را فراهم کرده است.

در همین راستا، طرح آزمایشی توقیف هوشمند خودرو در پارکینگ مالکان با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس آغاز شده است؛ طرحی که در مرحله نخست، خودروهای توقیفی ناشی از رانندگی در حالت مستی را هدف قرار داده و قرار است با نصب قفل هوشمند روی چرخ خودرو، بدون نیاز به انتقال آن به پارکینگ‌های پلیس، دستور توقیف قضایی را اجرا کند.

«اسماعیل اکبری»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: خودروهای مشمول توقیف قضایی پس از طی مراحل قانونی و گذراندن دوره آموزشی مربوطه، از پارکینگ پلیس راهور ترخیص می‌شوند و با نصب قفل هوشمند، ادامه مدت توقیف در پارکینگ مالک یا متصرف قانونی سپری خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدت توقیف خودروهای مربوط به پرونده‌های رانندگی در حالت مستی یک ماه تعیین شده است، افزود: پس از پایان مدت قانونی، فک قفل و خروج خودرو از وضعیت توقیف هوشمند نیز با دستور قضایی انجام می‌شود.

اجرای آزمایشی با محدودیت انتخاب خودرو

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، با اشاره به اینکه این طرح در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود، تصریح کرد: با توجه به محدودیت تعداد خودروهای مشمول در آغاز طرح، تا اجرای سه مورد نخست و ارزیابی فرآیندهای اجرایی، انتخاب خودروها با لحاظ سوابق متخلفان و ملاحظات قضایی و امنیتی انجام خواهد شد.

وی درباره مشخصات فنی این فناوری نیز توضیح داد: قفل هوشمند قابلیت نصب روی چرخ انواع خودروها به‌جز کامیون و کامیونت را دارد و نصب آن بدون نیاز به ورود به کابین خودرو یا دستکاری در سیستم برق انجام می‌شود.

به گفته اکبری، فرآیند نصب و بازکردن قفل، متناسب با نوع خودرو و سابقه اجرای طرح، کمتر از پنج دقیقه زمان می‌برد.

قفل هوشمند چگونه بر توقیف خودرو نظارت می‌کند؟

وی با اشاره به قابلیت‌های نظارتی و امنیتی سامانه اظهار کرد: پایش برخط وضعیت قفل از طریق سامانه یکپارچه تحت وب، امکان ارسال فرمان قفل و بازگشایی از سامانه مرکزی، ثبت تلاش‌های غیرمجاز برای دستکاری و ارسال هشدار محلی و سامانه‌ای از جمله قابلیت‌های این فناوری است.

این مقام قضایی ادامه داد: این قفل به‌صورت بی‌سیم فعالیت می‌کند و برای اجرای فرمان قفل و بازگشایی به سوئیچ سخت‌افزاری نیاز ندارد. همچنین بر اساس مشخصات فنی اعلام‌شده، امکان پایداری عملیاتی این سامانه روی خودروی توقیفی تا شش ماه بدون نیاز به شارژ وجود دارد.

صیانت از اموال مردم؛ مهم‌ترین هدف طرح

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از نگهداری خودروها در پارکینگ‌های توقیفی، صیانت از دارایی شهروندان و کاهش شکایت‌های مربوط به خسارت خودروها را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی درباره روند شکل‌گیری این طرح نیز گفت: پیشنهاد و حمایت از اجرای آن از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس و در پی برگزاری نشست‌های مشترک تخصصی انجام شده و دادستانی مرکز استان و پلیس راهور فارس نیز در پیشبرد و فراهم‌سازی زمینه‌های اجرای آن همکاری داشته‌اند.

به گفته اکبری، طراحی، ساخت و توسعه قفل هوشمند توسط شرکت فناور «پرنیان صنعت اُکسین» مستقر در پارک علم و فناوری فارس انجام شده است؛ شرکتی که در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی خودرو نیز سوابقی از جمله تولید قفل الکترونیکی در خودرو و بردهای کنترل بدنه خودرو دارد.

اکبری در پایان با تأکید بر ضرورت ارزیابی ابعاد اجرایی این فناوری خاطرنشان کرد: اجرای آزمایشی توقیف هوشمند خودرو در پارکینگ مالکان، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های فنی و ملاحظات قضایی و انتظامی این روش و سنجش امکان استفاده از آن در راستای ارتقای خدمات و حفظ حقوق شهروندان است.